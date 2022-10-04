歐盟批准手機充電器統一Type C規格 逼蘋果就範

歐洲議會周二（4 日）以 602 票贊成對 13 票反對的壓倒性多數，表決通過歐盟智慧型手機、平板電腦與相機的充電線規格統一用 Type C，新規定將於 2024 年上路，外界預估蘋果受到的影響將遠勝於其他競爭對手。

此次歐洲議會投票落實歐盟機構先前已達成的協議，即讓 Android 設備使用的 Type C 接口成為歐盟標準，這將迫使蘋果更改其 iPhone 與其他設備的充電器接口。蘋果先前曾警告這項協議將損害創新，而且會造成堆積如山的電子垃圾。

值得注意的是，該項新規也含括電子閱讀器、耳塞與其他技術，這意味著也可能會對三星、華為與其他設備生產商造成影響。

不過在歐洲市場中，蘋果將是受影響最大的公司，但有分析師認為歐盟新規也可能會對該公司造成正面影響，如可能會鼓勵消費者購買蘋果最新產品，而非不具備 Type C 接口的產品。

一直以來 iPhone 和 Android 用戶抱怨必須為各自的設備更換不同的充電器，因此引發多年的討論。歐盟執委會預估，統一充電規格將能替全體消費者節省約 2.5 億歐元（2.473 億美元）

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤前股價上漲 1.79%，每股暫報 145 美元。消息公布後，歐洲半導體公司 ASM 國際、英飛凌、意法半導體和貝思半導體股價勁揚 4.7% 至 7.3%。