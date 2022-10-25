中國央行調整規定 允許企業從海外借入更多資金

在人民幣匯率貶至歷史新低之際，中國央行調整跨境融資規定，允許企業從海外借入更多資金，試圖引導更多外國資本流入中國。

中國央行與外匯局周二（25 日）發布公告，表示為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其改善資產負債結構，決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從 1 上調至 1.25。

央行的跨境融資宏觀審慎管理，始於 2016 年，透過調節宏觀審慎參數，使跨境融資水準與宏觀經濟熱度、整體償債能力、國際收支狀況相適應，以控制杠桿率和貨幣錯配風險。

根據中國跨境融資宏觀審慎管理的規定，跨境融資風險加權餘額的上限，由微觀主體的資本或淨資產、杠桿率、宏觀審慎調節參數等因素共同決定。比如，在其他條件不變情況下，在調節係數為 1 時，某金融機構的跨境融資風險加權餘額上限是 100 億美元，系數是 1.25 時，上限是 125 億美元。現在央行將係數上調至 1.25，上限升至 125 億美元。

上海人民幣匯價周二盤中跌 0.6%，貶至人民幣 7.3076 元兌 1 美元，離岸人民幣匯價改寫歷史新低。

中國央行的數據顯示，人民幣兌美元中間價周二報人民幣 7.1668 元，為 2008 年 2 月 15 日以來最低水準，下調 438 點。在美元走強之際，此舉暗示央行允許人民幣貶值。