〈TSIA年會〉談美擴大對中晶片管制 黃崇仁：台半導體廠難置身事外

談及美國擴大對中國晶片管制，力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁今 (19) 日表示，台灣半導體產業可能會受波及，難以置身事外；鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群則認為，全球經濟都會受影響，台廠雖身經百戰，這次也會面臨很大挑戰。

台灣半導體產業協會今日舉辦年會，對於近來美國進一步加大對中國出口管制力道，黃崇仁會前受訪時表示，力積電生意本來就是兩岸都有在做，台灣半導體產業也許會因此受波及，企業應盡力維持競爭力與供應鏈穩定。

黃崇仁舉例，蘋果跟台灣、中國及美國三方都有關係，立場最為難，但蘋果這麼大的企業，美國政府還是要讓他活下去，供應鏈無法一刀切斷。

黃崇仁指出，美國此次擴大管制，只要涵蓋美國技術或具美國公民身分都列入，一定對中國造成很大影響，廠商開始分散風險，也為台灣帶來轉單機會。

盧超群則認為，美國擴大對中國出口管制，對全球經濟會造成影響，包括台灣、中國、日本、韓國、歐洲等六大半導體區域，都會受影響，其中以接近 AI 領域的半導體晶片產業受衝擊會較大。

盧超群表示，台灣廠商也是身經百戰，從 1990 年將 8 吋晶圓做出來至今，經歷 6 次困難，但這次會是很大的挑戰，台廠應就長處，將此次危機化為轉機，應積極投入研發，開發新產品。