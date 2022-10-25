〈美股早盤〉投資人消化美企憂喜參半財報 主要指數走高

投資人消化盤前美企公布憂喜參半的財報，美股主要指數周二（25 日）走高，與此同時投資人仍在評估聯準會（Fed）為抗通膨升息給經濟成長帶來的風險，預估 Fed 在下周會議上升息 3 碼（75 個基點），不過也有人認為 Fed 的激進升息即將結束。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 45 點或近 0.14%，那斯達克綜合指數漲逾 150 點或近 1.4%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲逾 2.3%。

今日之前約五分之一的標普 500 指數成分股公司已公布第三季業績，其中超過一半的公司財報優於預期。儘管如此，投資人仍擔心經濟放緩的影響將在未來進一步顯現，預估 Fed 將在下周的貨幣政策會議上升息，即便產值出現疲弱跡象。

美國昨日公布的製造業與服務業採購經理人指數（PMI）表現平平，表明 Fed 的升息已開始放緩經濟活動。目前 Fed 官員已經進入「靜默期」，外界預估 Fed 下周可能升息 3 碼，不過也有人認為，Fed 可能將要結束激進升息周期。

個股方面，周二盤前公布財報的公司中，可口可樂、通用汽車 (GM-US) 與優比速繳出不錯成績，激勵盤前股價走揚，而 3M(MMM-US)、奇異公司表現遜於預期。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 與德儀 (TXN-US) 將於盤後公布最新財報。值得注意的是，KeyBanc 分析師下調 Alphabet 與臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 目標價，因其越發擔心廣告市場將於明年萎縮。

其他消息方面，分析師預估歐洲央行（ECB）將於周四（27 日）大幅升息 3 碼，儘管許多經濟學家目前認為歐元區經濟已開始步入衰退。昨日數據顯示，德國 10 月商業信心雖有所改善，但仍處在低迷水準，因為這個歐洲最大經濟體將進入一個充滿挑戰的冬季。

中國股市在經歷昨日的大拋售血洗後，今日出現溫和反彈。中國央行將官方人民幣中間價設定在 14 年來新低水準後，人民幣匯率持續下跌。

英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）接任後，誓言要「糾正」前首相特拉斯（Liz Truss）犯下的錯誤，英鎊受此言論激勵走高。

截至台北時間周二（25 日）21 時許：

(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

可口可樂 (KO-US) 早盤上漲 1.55%，至每股 58.46 美元

美國飲料巨擘可口可樂（Coca-Cola）第三季營收年增 10% 至 110.5 億美元、經調整後每股獲利報 0.69 美元，均優於市場預期 105.2 億與 0.64 美元。此外儘管該公司調漲價格應對不斷擴大的支出，但市場需求仍然持穩，因此上調全年財測，預估營收年增 10%、獲利成長 7%。

思愛普 (SAP-US) 早盤上漲 5.7%，至每股 96.23 美元

德國商業軟體公司思愛普（SAP）第三季營收年增 5% 至 78.41 億歐元，優於市場預期的 76 億歐元，不過經調整後每股獲利報 1.12 歐元，低於市場預期的 1.25 歐元。思愛普預估全年獲利介在 76 億至 79 億歐元之間，同時重申雲端業務營收將介在 115.5 億至 118.5 億歐元區間。

奇異公司 (GE-US) 早盤上漲 1.53%，至每股 74.48 美元

美國綜合經營跨國集團奇異公司（General Electric）盤前公布第三季憂喜參半的財報，由於綠能業務的保修與相關準備金增加影響，經調整後每股獲利報 0.35 美元，低於去年同期的 0.53 美元，不過營收報 191 億美元，優於市場預期的 185.5 億美元。自由現金流為 12 億美元，遠超分析師預估的 3.19 億美元。

另外由於再生能源業務疲軟，奇異公司下調全年財測，預估調整後每股獲利介在 2.4 至 2.8 美元區間，低於先前預估的 2.8 至 3.5 美元，分析師平均預估為 2.67 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 FHFA 房價指數年率報 11.9%，前值 13.9%

美國 8 月 FHFA 房價指數月率報 - 0.7%，預期 - 0.6%，前值 - 0.6%

美國 8 月 S&P/20 座大城市房價指數季調後月率報 - 1.3%，預期 - 0.5%，前值 - 0.7%

美國 8 月 S&P/20 座大城市房價指數未季調月率報 - 1.6%，預期 - 0.7%，前值 - 0.8%

美國 8 月 S&P/20 座大城市房價指數未季調年率報 13.1%，預期 14.4%，前值 16%

美國 10 月諮商惠消費者信心指數預期 106.5，前值 108.0

美國 10 月里奇蒙聯準銀行製造業指數前值 - 8

華爾街分析：

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，投資人在對通膨減弱信心越來越強的情況下開始重新考慮大規模購股，而 Fed 的升息預期將繼續波動，不過市場越發相信，美國經濟走弱將讓 Fed 在 2 月的貨幣政策會議後暫停升息。

高盛投組策略董事總經理 Christian Mueller-Glissmann 表示，今年的情況是股票風險溢價確實在壓縮，倘若企業在營收成長、現金流等方面表現令人失望的話，這會讓股價更加脆弱，不過目前這種情況尚未真正發生，但所有領先指標都指向這個方向的風險。

Pence Wealth Management 總裁 Laila Pence 表示，「由於政治環境不利，我們現在肯定會迴避中國市場，雖然美國的風險要小得多，上行空間卻一樣大。」