經濟衰退對業績影響有限 石油巨頭第3季獲利估仍逾500億美元

受迫於全球經濟出現衰退跡象，石油和化學品需求降低，大型石油公司業務成長也呈現放緩，但第 3 季獲利只會受到部分影響。

根據估計，埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US)、殼牌 (SHEL-US)、Total (道達爾)(TTE-US) 和英國石油 (BP)(BP-US) 第 3 季總獲利將達 507 億美元，低於第 2 季超過 620 億美元的創紀錄水準，不過仍可望實現史上第二高獲利紀錄。

在上半年出現創紀錄的獲利之後，石油產業獲利的下降不足以代表該行業脫離政治影響。由於全球政府都在努力應對目前能源成本上升的問題，以及過渡到更潔淨的替代能源的需求，國家干預石油業的風險依然存在。

RBC Capital Markets 分析師伯卡塔利亞 (Biraj Borkhataria) 表示：「石油業所處的環境比上季略差，但參照過去 10 到 15 年的發展情況，第 3 季的財報結果將非常強勁。」在經濟放緩中，石油和天然氣行業是少數幾個獲利仍具韌性的行業。

殼牌和埃克森美孚發布的第 3 季初步數據顯示該行業哪些業務出現成長，哪些業務又在下滑。

埃克森美孚本月初表示，該公司煉油和化學品的獲利將會下降。摩根士丹利預計它的精煉產品和化工產品獲利將較第 2 季下降約 35%，其他公司可能會出現類似的情況。投行認為雪佛龍的下游獲利將較上季減少 45%。

殼牌與埃克森美孚類似，該公司的煉油業務出現下滑，化學品業務的獲利率降至每噸 -27 美元。反映出歐洲經濟放緩的情況尤其嚴重，因為高昂的天然氣價格迫使部分業者減產。

哥倫比亞大學全球能源政策中心兼職研究學者拉金詹 (Abhi Rajendran) 表示：「化學品與經濟密切相關，可直接反映經濟的健康狀況。」

埃克森美孚發布的業績預告顯示，天然氣價格上漲抵消了原油價格的下跌。分析師調升對該公司天然氣業務的獲利預測。

這對股東來說是個好消息，但也可能會增加公司的政治壓力。今年上半年，英國已經對石油和天然氣生產商徵收暴利稅，而歐盟也在 9 月提出類似的徵稅計畫。殼牌 CEO 范伯登 (Ben van Beurden) 最近表示，能源公司需要繳納更多稅款，以幫助政府保護最貧窮的人免於支付能源費用。

在美國，拜登上周呼籲能源公司將獲利投入新的生產中，而不是向股東派息。

過去，石油巨頭確實在繁榮時期投資新的生產。但是當油價下跌時，這些決定往往會反過來拖累它們。在俄烏戰爭引發當前的能源危機之前，這些公司也面臨著限制化石燃料支出並專注於再生能源的壓力。這意味著公司在投資上表現出克制，寧願將資金用於償還債務也不願花在新的供應上。