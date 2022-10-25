財政部查有心人洗發票賺獎金 上半年追回28.5萬元

為防止有心人利用小額消費「洗發票」，財政部修正統一發票給獎辦法，針對不當取得發票取消獎金兌領並追回已領取的獎金，根據財政部統計，今年上半年已追 28.5 萬元的獎金，其中又以小額品項分次結帳為大宗。

財政部去 (2021) 年 12 月 7 日修正統一發票給獎辦法第 15 條，增訂第 2 項規定，針對無正當理由取得當期大量的小額發票，只要中獎超過一定張數，不僅不會給獎，也會追回已經領取的獎金，相關辦法自今 (2022) 年元旦起實施。

財政部今 (25) 日公布實施成效，統計今年 1-2 月到 5-6 月共 3 期已開獎發票中，共 45 件中獎發票遭追回獎金，累計共追回 28.5 萬元，而這些遭追回的發票消費態樣主要是購買提袋、影印或是到加油站小額自助加油等。

根據賦稅署統計，五大中獎異常態樣中，扣除買受人就是營業人外，主要以購買提袋、影印等小額消費分次結帳居多，占總件數比重約 28.9%、共追回 7 萬 3800 元的獎金，另有 24.4% 則是領獎人不願說明，只繳回獎金者，這部分共追回 8 萬 3800 元的獎金。

另外，也有人是透過網路 ATM 或電子支付分次繳納電信費，或是以自助加油方式大量取得小額消費發票，兩大態樣比重各有 6.7%，合計共追回 2 萬 7100 元的獎金。

賦稅署強調，為維護消費者的中獎權益，財政部將透過查核機制，遏止取巧者利用分散消費取得大量的小額發票，以此取得獎金，落實統一發票給獎目的。