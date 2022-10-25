台積電跌不停 台股跌190點收12666點 續探2年新低

美股周一 (24 日) 全面收紅，但台積電 ADR 下殺逾 3%，加上新台幣續貶，台股今 (25) 日再上演資金大逃殺，台積電跳水破底，聯發科同步重挫，半導體雙雄成壓盤重心，電子權值股普遍弱勢，傳金權值股逆勢走強仍無力回天，指數開低走低，亞股中獨憔悴，終場大跌 190.86 點，收在 12666.12 點，續探近 2 年新低，成交值 1885.14 億元。

櫃買指數早盤衝高後不久隨即翻黑一路下殺，終場跌 3.11 點，收 159.26 點，成交值 360.5 億元。上市櫃成交值合計 2245.64 億元。

電子權值股落難，在外資撤逃、鼓勵員工休假等利空消息頻傳下，台積電開低走低，跳水重挫 4.13%，收今日最低點 371 元，市值摜破 10 兆元大關；聯發科同步走弱，也下挫 4.25%，收 563 元；鴻海午盤後回到平盤附近震盪，終場小漲 0.49%，收 103.5 元。

傳金權值股方面，中華電、和泰車大漲超過 2%，台塑化、遠傳勁揚逾 1%，統一也收紅。金融族群逆勢強彈，合庫金、國泰金、兆豐金、華南金、第一金漲幅都超過 1%，中信金也收紅。

中國國家主席習近平展開第三任期，市場反應負面，中概股 ADR 慘遭拋售，拖累台股今日中概股表現，中租 - KY 遭摜殺至跌停，亞德客 - KY 重挫超過 6%，再生 - KY、百和興業 - KY、永彰、橋樁、高林、裕隆、台達電、胡連、崇友、大成等多檔個股，跌幅均超過 3%。