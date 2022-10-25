台股摜破前低 外資連七賣 三大法人提款38.5億元

台股今 (25) 日隨著新台幣持續貶值，半導體雙雄台積電、聯發科同步重挫，影響大盤終場大跌 190 點，收在 12666 點，續探近 2 年新低，外資持續站賣方，已連 7 賣，大賣逾百億元，三大法人合計賣超 38.56 億元。

觀察三大法人資金變動，外資賣超 100.9 億元，連 7 賣，自營商買超 59.26 億元，連 2 買，投信買超 3.05 億元，連 5 買。

權值股普遍走弱，台積電在外資撤逃、鼓勵員工休假等利空消息頻傳下，跳水重挫 4.13%，收今日最低 371 元，市值摜破 10 兆元大關，聯發科也慘跌 4.25%，收 563 元，鴻海則在平盤附近震盪，終場小漲收 103.5 元。

傳產與金融類股則扮演撐盤要角，中華電、和泰車大漲超過 2%，台塑化、遠傳勁揚逾 1%，統一也收紅：金融族群也逆勢強彈，合庫金、國泰金、兆豐金、華南金、第一金漲幅都超過 1%，中信金也站穩紅盤。

中國國家主席習近平展開第三任期，市場反應負面，中概股 ADR 慘遭拋售，拖累台股今日中概股表現，中租 - KY 遭摜殺至跌停，亞德客 - KY 重挫超過 6%，再生 - KY、百和興業 - KY、永彰、橋樁、高林、裕隆、台達電、胡連、崇友、大成等多檔個股，跌幅均超過 3%。