宏達電Q2毛利率創高 EPS -0.91元 上半年每股虧1.82元

宏達電 (2498-TW) 今 (28) 日公布財報，第二季毛利率創新高，攀升至 39.2%；稅後虧損 7.5 億元，虧損與前一季相當，較去年同期小幅增加，每股虧損 0.91 元；上半年虧損 15.04 億元，每股虧 1.82 元。

宏達電第二季營收 10 億元，季減 8.7%、年減 25.28%；毛利率 39.2%，季增 1.4 個百分點、年增 9.3 個百分點；營益率 - 110.9%，虧損較前一季、去年同期增加。

宏達電上半年營收 21.12 億元，年減 16.31%；毛利率 38.5%，年增 9 個百分點；營益率 - 102.4%，虧損較去年同期增加；稅後虧損 15.04 億元，虧損與去年同期相當，每股虧損 1.82 元。

回顧第二季營運，宏達電表示，旗下 VR 產品有多項合作案，包括推出沉浸式 VR 眼鏡 VIVE Flow 的商用版本和 VIVE Flow 控制器、在美國音樂藝術節 Coachella 2022 與 Mieron VR 合作，使行動不便人士採用 VIVE Flow 參與盛會、攜手美網路公司 Dish Wireless 共同演示可攜式 5G 企業專網解決方案 Reign Core，展現 5G 專網搭配 XR 設備的功能與潛力。

此外，手機市場方面則推出 HTC Desire 22 pro 智慧型手機，是 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡的組合方案，可輕鬆連線配對，體驗高效且有趣的 VIVERSE 虛擬實境世界。