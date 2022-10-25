好市多聯名卡若未續約 250萬卡友可轉換成CUBE卡

國泰世華銀行發行的好市多聯名卡合約將於明 (2023) 年 8 月到期，之前傳出將由北富銀拿下新的發行權，由於牽動高達 250 萬卡友，國泰世華銀今 (25) 日首度正面表示，還未收到好市多通知，但如果明年未搶到續約，250 萬好市多聯名卡友將可換成 CUBE 卡。

國泰世華銀行副總鄭有欽表示，這次與好市多簽 10 年合約，合約將在明年 8 月 7 日到期，目前未收到好市多通知。

鄭有欽指出，在媒體消息出來後，有相當多卡友很擔心，他強調，好市多聯名卡合約到期前，卡友所有權益都不會受到影響，包含多利金照樣可以累積做折抵。

鄭有欽進一步指出，好市多聯名卡如果續約，新合約一定會有規劃、方案等調整，假如沒有續約，會直接讓客戶可換成 CUBE 卡做因應。

國泰世華同時宣布，經過多年經營、體察龐大 630 萬數位客戶對數位金融服務的需求更加旺盛，未來將以 CUBE App 平台作為數位金融服務的主力入口（原國泰世華網銀 App），客戶透過 CUBE App 即能進行轉帳、手機提款、信用卡服務、貸款申請、投資與保險等最普遍的生活金融服務。

目前國泰世華有 800 多萬客戶，其中已有超過 630 萬名數位用戶，而每月透過 CUBE App 與網銀使用金融服務的用戶近 3000 萬人次，交易頻次更於 5 年內成長 6 倍。CUBE App 的人臉辨識驗證功能，讓用戶無須記憶密碼或透過簡訊驗證碼驗證，即可在安全環境下完成轉帳交易，至今已有超過 2600 萬人次使用。

而國泰世華 CUBE 卡上市才滿一年，已經累積卡數超過 250 萬張，成為國泰世華銀行史上卡數成長最快的信用卡，近半年來，CUBE 卡刷卡額更占全行總刷卡額約三成，不僅是國泰世華蟬聯國銀刷卡王的功臣，截至目前為止，更已創造三位億萬刷手、逾 200 位千萬刷手。

呼應 CUBE 品牌上線，CUBE 卡在既有三大權益「玩數位」、「樂饗購」、「趣旅行」外，CUBE 信用卡亦全新推出第 4 個權益方案「集精選」，針對卡友日常生活的消費場域如加油、停車、餐飲、百貨超商購物等指定商戶消費，可享 3% 小樹點 (信用卡) 且回饋無上限。