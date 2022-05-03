不確定性增 羅技大砍全年展望 原相等供應鏈營運受擾

隨著全球大環境不確定性因素增加，各品牌廠紛紛下修全年 PC、NB 銷量預估，現今氛圍更進一步蔓延至電腦週邊產品，電腦週邊龍頭羅技 (LOGI-US) 今 (3) 日公告財報同步下修全年展望，市場預期，相關供應鏈如原相 (3227-TW) 等營運也恐受影響。

羅技為全球電腦周邊裝置的龍頭業者，營運展望被視為是供應鏈展望風向球，隨著羅技下修全年展望，外界關注，各家供應鏈後續營運走勢。

原相目前是光學滑鼠感測器最大供應商，客戶涵蓋羅技等各大廠，且滑鼠更是公司最大單一產品線，佔營收比重過半，隨著宅經濟需求降溫，營運也受干擾。

原相首季在長短料情況延續、部分客戶持續調整庫存以及出貨進入淡季影響，營收表現略低預期，約 13.93 億元，季減 15.27%，年減 37.93%，創下近三年來新低。

展望後市，外界認為，由於俄烏戰爭爆發，俄國作為全球重要的電競市場，牽動整體電競需求，加上全球外在環境不確定因素增加，產業庫存水位攀升，近期還有顯卡通路價大跌、電競相關 MCU 庫存調節等，預計短期在需求不明下，供應鏈營運表現恐受壓抑。

羅技指出，由於俄烏戰爭持續延燒，且未見停戰跡象，在全球環境不確定性因素增加下，調降全年財測，原預估營收較去年成長約中個位數 (4-6%)，現則降為年增 2-4%，營業利益中位數也自 9.25 億美元降至 9 億美元。