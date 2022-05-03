〈財報〉俄烏戰爭延燒 電腦周邊龍頭羅技下修全年展望

電腦週邊龍頭羅技 (LOGI-US) 週二召開法說會，公布第四季度 (1-3 月) 財報與全年最新展望，由於俄烏戰爭影響，羅技此次下調全年展望，營收從原先預估的年增 4-6%，下修為年增 2-4%，營業利益中位數也自 9.25 億美元降至 9 億美元。

羅技以非通用會計準則 (Non-GAAP) 計算，各項財務指標幾乎下滑，第四季營收 12.3 億美元，年減 19.92%，毛利率 40.15%，年減 6.16 個百分點，營業利益 1.29 億美元，年減 56.47%，稅後純益 1.08 億美元，年減 52.07%，每股稅後純益 0.65 美元。

羅技 2022 年財年營收 54.81 億美元，年增 4.36%，毛利率 41.28%，年減 3.19%，營業利益 7.74 億美元，年減 32.59%，稅後純益 6.45 億美元，年減 31.97%，每股稅後純益 3.85 美元。

展望 2023 年財年，羅技指出，由於俄烏戰爭持續延燒，且未見停戰跡象，在全球環境不確定性因素增加下，調降全年財測，原預估增長約中個位數 (4-6%)，現則降為年增 2-4%，營業利益也從原先的 9-9.5 億美元，調整為 8.75-9.25 億美元。

羅技執行長 Bracken Darrell 表示，公司 2022 年財年公司去年營收年成長高達 74%，改寫歷史新高，也是公司連續 9 年呈現成長態勢，整體產品市占率不斷增長，獲利還超越最初目標 1 億美元。

外資先前指出，由於俄烏戰爭、中國因應疫情進行封城，加上整體 PC 需求放緩，羅技正面臨諸多不利因素，此外，隨著視訊會議產品的競爭加劇、美元走強，也可能影響其全年獲利，因此將羅技評為減碼。