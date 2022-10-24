蘋概雙雄翻黑 台股小漲37.78點收12856點 萬三曇花一現

美股上周五 (21 日) 強勢反彈，加上金管會擴大限空令，激勵台股今 (24) 日早盤一度大漲超過 200 點，重返萬三，不過，盤中蘋概雙雄台積電、鴻海翻黑，加上新台幣轉貶，壓抑大盤漲勢、漲點收斂，指數開高走低終場漲 37.78 點，收 12856.98 點，萬三得而復失，成交量持續低迷、僅 1775.01 億元。

櫃買指數早盤衝高後，漲幅持續收斂，終場漲 0.75 點，收 162.37 點，成交值 345.6 億元。上市櫃成交值合計 2120.61 億元。

電子權值股表現方面，台積電、鴻海盤中相繼翻黑，台積電終場小跌 0.64%，收 387 元，鴻海小跌 0.48%，收在 103 元；聯發科表現強勢、大漲 3.7%，收 588 元。欣興大漲 4.7%，日月光投控也收漲逾 1%。

傳金權值股方面，台塑化大漲 2%，其他台塑三寶也同步收紅。國泰金上周五落難後，今日反彈勁揚超過 1%，富邦金、合庫金也收紅。

在美國進一步擴大晶片管制下，二線晶圓代工廠受惠成熟製程轉單效益，力積電回神大漲 2.6%，世界勁揚 2%，聯電也收紅。IC 設計族群同獲激勵，智原強攻漲停，譜瑞 - KY 大漲超過半根停板，揚智、亞信、鈺創漲幅也超過 4%。

航運族群再度揚帆啟航，裕民狂飆超過半根停板，慧洋 - KY、四維航、中航、萬海等多檔個股，漲幅都超過 3%。貨櫃雙雄長榮、陽明，漲幅也各超過 1%。