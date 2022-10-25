〈台股盤前〉通膨+新台幣貶壓 大盤短線賣壓警報未解

新台幣續貶、港股大跌拖累台股昨 (24) 日走勢，投信認為，在通膨壓力下預期科技與半導體等族群仍是市場賣壓重心，加上資金持續湧入美元避險，亞幣續貶力仍在，台股短線賣壓尚未解除。

台股昨天小漲 37 點作收，美股四大指數 24 日同步走揚，向來與美股高度連動的台股今 (25) 日有望繼續反彈，但 PGIM 保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，目前各國通膨壓力仍高，企業財報好壞參半、美債殖利率創高，科技股與半導體類股仍是賣壓重心。

廖炳焜指出，在避險資金持續湧入美元，拖累亞幣貶值，尤其人民幣貶勢最重，日元也貶至 150，新台幣亦難獨善其身，台股持續面臨外資的賣壓，短線恐難扭轉。

廖炳焜認為，本週全球將聚焦美股超級財報週，特別是蘋果財報與市場展望，將是重要的科技產業風向球，同時也將牽動台股的投資情緒。

由於市場對於美股財報預期偏低，加上美股已有緩步走高趨勢，如果財報數據能較預期強勁，則有利股價表現，搭配台股第三波限空令與國安基金等，有助於穩定投資信心。

廖炳焜表示，統計今年自股市高點以來，融資減幅 - 40.3% 遠高於大盤跌幅 - 30.5%，反映融資已大幅減肥，由於上週台股反覆測底，若台股展開反彈走勢，有望回升至月季線之間、並向季線位置靠攏。

安聯投信台股團隊表示，美股近期公布財報好壞交錯，而目前市場多聚焦第 4 季與明年的業績，考量總體經濟面的逆風，現階段仍須審慎看待後市，建議可留意股價落後、評價較便宜、價值與長期趨勢浮現的個股，以及抗景氣循環與疫後受惠股等。

