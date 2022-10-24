追趕台積電市占率 三星成熟/特殊製程產能2027年前增2.3倍

韓媒報導，三星電子為與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在先進製程上競爭，近年積極布局先進製程，為了持續追趕市占率，三星也將聚焦強化成熟與特殊製程，並擴大相關產能、2027 年要較 2018 年成長 2.3 倍。

韓媒 Business Korea 報導，過去 2-3 年，三星專注於發展先進製程技術、與台積電較勁，兩家公司先進製程競賽可說是互不相讓；然而，就市占率來看，台積電遠遠超前三星、市占率超過 5 成，主要原因在於台積電主導成熟 / 特殊製程領域，以龐大的產能致勝。

在發展先進製程的同時，三星近來策略有所轉變，開始聚焦成熟與特殊製程，以動搖台積電的主導地位。三星晶圓代工部門計畫 2024 年前，將成熟及特殊製程產線增加 10 條以上，2027 年產能更要較 2018 年的成長 2.3 倍。

台積電在成熟及特殊製程領域占有主導地位，持續推出先進製程的同時，也為既有客戶提供成熟製程晶片，相關產能超過半數，從今年第三季財報來看，成熟製程營收占比更達 46%。

三星則透過開發先進製程鞏固外界認為是台積電競爭對手的印象，如今年 6 月宣布搶先台積電、量產 3 奈米晶片，並在 10 月初宣布先進製程技術藍圖、將在 2027 年量產 1.4 奈米晶片。

不過，為縮小與台積電的差距，韓媒認為，三星勢必得聚焦成熟 / 特殊製程。三星計畫擴大投資 8 奈米製程，製造車用與射頻晶片，目標是明年將產能較 2019 年提高 1.5 倍；且除現有 28 奈米製程之外，三星也將推出生產高階影像感測器的 17 奈米製程。

