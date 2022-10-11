投資人本週關注3件事：拜登政府半導體限制措施、週四美國CPI、Meta大會！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 05 分)：

■道瓊指數：下跌 195 點，跌幅 -0.67% 至 29065。

■那斯達克 100 指數：下跌 62.75，跌幅 -0.57% 至 10921.75。

■標普 500 指數：下跌 24.50，跌幅 -0.68% 至 3600.75。

美國股市迎接重大挑戰，拜登政府上週五宣布對出口到中國的半導體和晶片製造設備實施新的限制措施，費城半導體指數持續疲弱。金融市場已然放棄聯準會降低升息幅度的樂觀期待，現階段多方的救命繩索則是 10/13 即將出爐的 9 月 CPI 報告，儘管低於 8.0% 的機率不高，但油價下跌可能導致 CPI 優於市場預期。(推薦閱讀：局勢動盪更該分散風險，認識 3 檔主要的全球型 ETF)

二、美股盤前關注重點：

1. Meta Connect 大會今晚登場：將於台灣時間 10 月 12 日凌晨 1 點) 登場。過去幾年裡，Meta (META.US) 展示了 Meta Quest2 以及 Horizon Worlds 社交網路和 VR 遊戲，今年預計將在借助 Meta 的硬體 VR 設備推出新的高階款 Quest 頭戴設備、較優惠的 Quest2 週邊產品。

2. Amazon Prime Early Access Sales 今天開始：10/11~10/12 Amazon(AMZN.US) 今年第二場的會員專屬促銷活動今日登場。過往 Prime Day 為一年一次的促銷活動，但今年比較意外的是舉辦兩次，很可能是今年以來零售業的庫存較高，因此舉辦兩場會員促銷活動。不過在 10 月中舉辦，也可當作為年底的傳統購物旺季打開序幕。

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