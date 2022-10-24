鋅價強漲 鋼聯前三季EPS 6.79元 超越過去三年全年

國內氧化鋅廠鋼聯 (6581-TW) 今 (24) 日公布最新財報，受惠今年國際鋅價大漲，累計前三季繳出亮眼成績，稅後純益 7.56 億元，年增 145.4%，每股純益 6.79 元，已超越過去三年全年水準。

鋼聯第三季營收 6.49 億元，季減 22.4%、年增 78%，毛利率 51.6%，季減 14.6 個百分點、年增 2.05 個百分點，營益率 38.6%，季減 17.1 個百分點，年增 7.99 個百分點，稅後純益 2.15 億元，季減 43.9%、年增 146.2%，每股純益 1.93 元。

鋼聯前三季營收 19.28 億元，年增 68.4%，毛利率 60.1%，年增 8.3 個百分點，營益率 47.4%，年增 13 個百分點，稅後純益 7.56 億元，年增 145.4%，每股純益 6.79 元。

歐洲能源供不應求，導致鋅供給不足，但近期升息、通膨使鋅需求相對放緩，近期鋅價回落至每噸 3000 美元區間，鋼聯認為，供不應求市況下，下半年價格可望在 3000 美元盤整，今年均價仍優於去年。

鋼聯也持續提升產量擴大營收規模，即便國際鋅價 9 月不如 8 月，但鋼聯 9 月出貨 6944 噸，月增 73%，帶動營收達 2.63 億元，月增 20.4%，年增 116%。