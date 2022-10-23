日元狂貶 學習從旅遊中找投資商機 從投資中累積旅遊基金

日元今 (2022) 年以來狂貶，不僅對哈日族來說，創造了換匯甜蜜點，對投資人來說，如何「從旅遊中找投資商機，從投資中累積旅遊基金」也是重要課題。

日元兌美元今年初還在 115，想不到 10 個多月一路如失速列車，貶到 150 日元大關，創下 1985 年來最大跌幅。

日元愈貶愈便宜，加上衛福部終於宣布邊境解封、開放國門，根據旅遊平台針對「網友最想飛的國家排行 Top10」，日本不負眾望成為台灣人最想去的國家，尤其台灣人趁日元不斷貶值，瘋狂換匯買入超低日幣。

不過日本政府頻頻干預，外界關切，日元是否將谷底反彈？但好好證券營運長王克瑞認為，由於今年美元升勢超乎預期，美國聯準會暴力式升息確立，預估至少要到明年 2 月，美國聯準會作法轉向鴿派時，日元才有機會走強，而日元處於低點的這段時間正是布局日股的時機點。

瀚亞投資總經理王伯莉也表示，日元大幅貶值，不僅有利於日本觀光回溫，更反映在日本出口產業，相關企業因為日元貶值，獲利及股價後市可期，建議投資人不妨運用手上的日元、美元現鈔，選擇中長期績效亮眼的日本股票基金，趁勢累積旅遊資金。

今年前三季，全球市場高度震盪，成長股明顯趨弱，價值股趁勢而起，日本價值型股也得以走出一波逆風行情。瀚亞投資產品開發暨市場研究部副總王智誼表示，日股無論從估值或基本面來看，極具投資價值。

王智誼表示，特別是從過去 2004 年到 2007 年美國升息循環期間來看，日股表現優於全球股市及美股，值得注意，日本是全球少數未升息且維持寬鬆貨幣政策的國家，挾著日元匯率偏弱、企業獲利強及估值低的吸引力，因此吸引資金買盤進場。

至於該選擇以美元還是日元計價投入日股基金較有優勢？王智誼分析，由於目前台幣對日元相對強勢，因此建議投資人可以在日元低點時，以日元計價方式買進日股基金，待 2023 年美國升息告一段落、日元反彈時，有機會股匯雙賺。