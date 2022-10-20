惠譽：美經濟估明年第二季陷入衰退 但程度溫和

國際信評機構惠譽 (Fitch) 預估，美國經濟可能在明年春季陷入衰退，但消費者財務狀況仍強健，有望減緩經濟衰退衝擊。

惠譽在報告中指出，通膨高漲將在明年對美國家庭收入造成負擔，消費者支出面臨萎縮，美國經濟預期將在 2023 年第二季陷入衰退。

不過，惠譽美國地區經濟主管 Olu Sonola 表示，儘管明年第二季可能出現衰退，按歷史標準衡量，衰退程度相對溫和。

從歷史來看，美聯準會 (Fed) 在 1989 年至 1990 年同樣迅速收緊貨幣政策，導致美國經濟在 1990 年至 1991 年陷入衰退。惠譽認為，明年的情況將會與歷史相似，但下行風險主要源於非金融業債務對 GDP 的比重，遠高於 1990 年代。

在 1990 年第三季至 1991 年第一季期間，美國國內生產總值 (GDP) 萎縮 1.8%。當時 1990 年夏天伊拉克入侵科威特，導致石油價格飆升。如今俄羅斯入侵烏克蘭，也推升能源價格，儘管近期油價已從高點回落，但仍遠高於去年同期。

但是，目前美國家庭的資產負債表在美股大跌時維持強健，主因是房地產財富抵消了部分股票虧損。今年 7 月份家庭過剩儲蓄達到 1.5 兆美元的高位，僅略低於 2021 年 8 月 2.2 兆美元的高峰。