〈台股盤前要聞〉RISC-V獲安卓系統納入、廣宇再奪新客戶大單 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，RISC-V 首獲安卓系統納入，搶進手機處理器市場，業者如美廠 SiFive、台廠晶心科可望受惠；線束廠廣宇在中國奪下新車廠客戶，預計明年車用營收至少成長 2 成起跳。以下是今 (24) 日必看重要財經新聞。

RISC-V 首獲安卓系統納入 搶進手機處理器市場

外媒報導，阿里巴巴旗下平頭哥的 RISC-V 補丁 (Patch) 已被 Android 系統納入原始程式碼，不僅是 Android 官方首度支援 RISC-V 架構，也象徵 RSIC-V 生態系再擴張，搶進一年 10 億顆以上的手機處理器市場，業者如美廠 SiFive、台廠晶心科 (6533-TW) 可望受惠。閱讀全文...

廣宇再奪新客戶大單 車用明年成長 2 成起跳

線束廠廣宇 (2328-TW) 緊跟母集團鴻海 (2317-TW) 拓展車用布局，不只是集團自主研發電動車的高壓線束主力供應外，在中國也奪下新的車廠客戶，預計明年車用營收至少成少 2 成起跳。閱讀全文...

地緣政治風險加劇 半導體產業地位升至國安層級

隨著地緣政治風險持續，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 成大國角力必爭之地，而兩岸緊張情勢升溫，半導體廠面臨的地緣政治難題又多了一道，詭譎多變的政經局勢，將半導體產業地位拉至國安層級，「去台化」逐漸成各國對半導體業策略與思考布局中，重要的一環。閱讀全文...

美晶片禁令影響 台積電暫停供應中國壁仞先進晶片

先前才傳出中國新創 IC 設計廠上海壁仞智能 (Biren Technology) 由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 代工生產的晶片，未達美國晶片限制門檻，逃過一劫；不過，據外媒彭博報導指出，台積電為確保遵守美國晶片法規，已暫停為上海壁仞製造先進晶片。閱讀全文...

第三地模組警報未除 太陽能業界苦惱

台灣政府近年積極推動能源轉型，全力衝刺太陽光電裝置量，裝置量逐年攀升，不過第三地模組的進口量也越來越多，台灣模組業界認為，俄烏戰爭爆發後，能源已被認為是國安等級的戰略資源，政府應強化把關第三地模組進口，更坦言政策未明朗前，在投資擴產方面會更謹慎。閱讀全文...

面板價格吹反彈號角 短期營運冷風仍存

電視面板價格經過連續五季修正後，終於迎來一絲曙光，在廠商擴大減產、需求略有回溫下，10 月價格止跌反彈 1 美元，不過由於傳統年底旺季備貨已接近尾聲，加上明年首季又是產業傳統淡季，短期如友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等營運依舊有壓。閱讀全文...

金控雙雄跌破十年線 存股族何去何從

近來金控股紛紛遭外資降評，「金控雙雄」富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 更領先大盤率先跌破十年線，明 (2023) 年股利發放恐大舉縮水成焦點，也因此動搖獨鍾金融股存股族的信心。閱讀全文...