廣宇再奪新客戶大單 車用明年成長2成起跳

線束廠廣宇 (2328-TW) 緊跟母集團鴻海 (2317-TW) 拓展車用布局，不只是集團自主研發電動車的高壓線束主力供應外，在中國也奪下新的車廠客戶，預計明年車用營收至少成少 2 成起跳。

鴻海與裕隆 (2201-TW) 合作的 Model C 量產車 Luxgen n7 首波預購熱烈，也開放第二波預購，預計最快明年量產。另外，鴻海自主研發的電動巴士 Model T 也陸續交車，廣宇負責供應其中的高壓線束及部分周邊線束，可望因此同步受惠。

除了跟緊集團外，廣宇也積極拓展自身的車用布局，因應中國新車廠客戶加入，也在四川設立新產能，預計年底投產，明年可望貢獻營收表現，而配合集團全球電動車發展佈局，廣宇也評估在泰國設立新的車用線束產能。

廣宇表示，今年車用營收比重可望達 1 成，明年將可望進一步向上，且除了車用的線束產品外，車用 PCB 板布局也同步推進，目前小量出貨，後續可望逐步發酵；在整機組裝事業方面，廣宇表示，馬來西亞廠因美中貿易戰關稅而受惠，既有客戶的轉單效益持續發酵，也新增數個新客戶及新應用。

法人認為，廣宇第三季受惠產品組合持續改善，加上匯率有利下，毛利率將持續提升，獲利估優於上季及去年同期，第四季也可望繳出年增表現，全年每股純益將達 2 元以上。廣宇第三季營收 64.97 億元，季增 4.6%、年減 5.9%，累計前三季營收 186.66 億元，年增 10.3%。