台股主動基金是瘟神，持股敬而遠之

每月的第 10 個交易日，會公布上個月底的基金資料，10/17 公布了 9 月份的詳細資料，這次又來為大家帶來 2022 最大反指標 - 投信，相關的數據解讀與分析，本次我們針對主動基金來探討。

主動基金今年來的淨申購與績效:

首先，筆者將台股股票基金類別中的主動基金前 11 名 (規模: 75 億元為篩選門檻)，整理關鍵數據，表格如下:

資料來源: SITCA；自行計算彙整

1. 慘中慘的績效

在淨值跌幅這欄，可以清楚看到 2022 至今的表現，淨值跌幅至少 30% 起跳，台股主動基金的問題已經不是一天兩天，慣性連續追價拉抬中小型電子股，利用旗下幾檔基金抱團方式，刻意製造市場熱度，然而持股在炒作下的高估值，勢必在緊縮貨幣的空頭氣氛中，下殺幅度最重，比加權指數跌幅更多。

2. 仍是淨申購未到贖回，但金額遠不如 ETF

相較於 ETF 的申購資料 (見先前文章:https://news.cnyes.com/news/id/4956547 )，可以清楚發現台股主動基金除了安聯台灣科技，都還未到淨贖回的現象，不過整體淨申購的量比起 ETF 都相當少，至少從「規模變動可以看見，今年淨值跌幅與申購金額相比，都是入不敷出，市值下降，除了統一黑馬基金是唯一例外。」

3. 統一黑馬基金魅力何在，除了行銷還是行銷

實際上若看統一黑馬基金，勝出其他基金的優勢，筆者完全沒看到，基本是差不多的，唯一可見的點是如果把時間點拉回到 9 月底，而非 10 月中，11 檔中績效最好，沒有破 30% 跌幅的就是統一黑馬基金，因此標準拿過去看未來，把同類型基金的跌深拿來比，比誰比較不爛，也算是愈跌反而愈怕，變相殺低的一例。

逃的了一時，逃不了一季，統一黑馬持股也重挫

矽智財類股上半年就殺過 (主要是安聯的三大基金重挫)，這次美中半導體禁令升級的消息，雖然表面上是錯殺，但超高估值撐在高檔，利用高價股鎖籌碼，這次補跌也只是合情合理，當然首當其衝的就是「統一、野村」兩家投信，基金報團下又一次追價布局、大手筆調節股票。

就以賣超金額、跌幅、市值都具代表性的 (3443-TW) 創意為例，下圖是 9 月底前的最大基金持股排行

看統一黑馬的 9 月底持股，從世芯、創意、晶心科、M31 都是矽智財類股，重倉押寶失敗，也拖累到其他持股被連累，受到影響進而連帶調節，包含 3653 健策、(5425-TW) 台半、(3324-TW) 雙鴻…

小結：手中持股或選股清單中，與主動基金的應對法則

如果投信連買，且必非幾大 ETF 的買盤，那主動基金先買最好避開。 如果你挑選了一檔好股票，你買進布局後，投信跟在後面開始拉抬布局，那最好投信通常會買到不合理的高價位，有超漲利益，可以波段吃完豆腐高歌離席。 因此若往投信近期不青睞的非主流中小型股標的，搭配匯兌收益或主力融資軋空，未嘗不是一個籌碼、基本面的選股策略。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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