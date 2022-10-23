RISC-V首獲安卓系統納入 搶進手機處理器市場

外媒報導，阿里巴巴旗下平頭哥的 RISC-V 補丁 (Patch) 已被 Android 系統納入原始程式碼，不僅是 Android 官方首度支援 RISC-V 架構，也象徵 RSIC-V 生態系再擴張，搶進一年 10 億顆以上的手機處理器市場，業者如美廠 SiFive、台廠晶心科 (6533-TW) 可望受惠。

業界認為，隨著支援 RSIC-V 的軟硬體越來越多，加上全球前兩大手機處理器業者高通 (QCOM-US) 與聯發科 (2454-TW) 分別轉投資 SiFive 及晶心科，連蘋果 (AAPL-US) 也成立 RISC-V 團隊，都讓 RISC-V 成長空間充滿想像。

外媒指出，平頭哥今年 6 月與 Google 達成貢獻者許可協定 (CLA)，就 Android 系統支援 RISC-V 架構等工作進行技術合作和分享，隨後 Google 自家系統核心 AOSP(Android Open Source Project) 也已開始將平頭哥的補丁納入系統中。

根據資料顯示，平頭哥此次提交 Bionic Libc、模擬器等 76 項基礎代碼補丁，其中，有 18 項直接併入 AOSP 官方補丁，關鍵補丁也有 12 項，外部專案補丁 4 項，成為全球首獲 Android 系統的 RISC-V 補丁。

業界也認為，現階段美中關係越趨緊張，中國因各種技術問題遭美方掐脖子，也積極尋找替代解決方案，期望藉由 RSIC-V 降低對美方 x86 與 Arm 架構的依賴。