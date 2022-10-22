〈紐約匯市〉傳日本再干預匯市 日元單日漲幅逾2個月最大 DXY周線止步連五升

市場傳出日本當局再次干預匯市的消息後，日元周五 (21 日) 短線急拉，兌美元匯價創兩個多月來最大單日升幅，周線為九周以來首度收紅。美元指數本周挫約 1.3%，止步連五升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下 0.87%，至 111.89。周線跌約 1.3%。

華爾街日報 (WSJ) 報導，聯準會 (Fed) 官員正在朝 11 月升息 3 碼的目標前進，與此同時，部分決策官員則開始暗示希望能盡快放慢升息步伐，且可能在 12 月展開討論。

居高不下的通膨使全球經濟前景身處在不確定性中，Fed 的鷹派立場以及對避險資產的強勁需求，今年帶動美元強勢攀高。即使美元在上述報導發布後回落，目前仍處在兩年高點附近。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 稱：「我們很難和 Fed 必須繼續採取激進做法的事實作對，這代表美元最終仍將走高。」

日元兌美元盤中一度回升至 146.2 日元左右，尾盤回吐部分升幅，上漲 1.73% 至 147.49 日元，寫下 8 月以來最大單日漲幅。

Corpay 市場策略師 Karl Schamotta 認為這是當局再次出手干預的結果，有大量美元賣盤，且日元匯價幾乎垂直走高。

受周五的強勁漲勢推動，日元兌美元本周漲 0.7%，結束連續九周下滑的態勢。

日經新聞稍早引述消息人士報導，為阻貶日元，日本政府和央行在當地時間周六 (22 日) 稍早出手干預匯市，帶動日元兌美元大幅反彈。紐約交易期間，日元兌美元一小時內飆升約 7 日元，觸及 146 大關。

針對上述消息，日本財務副大臣神田真人表示不會對此發表評論。

道明證券 (TD Securities) 高級外匯策略師 Mazen Issa 表示：「很明顯，日本財務省介入市場，賣出美元兌日元。他們試圖捍衛超寬鬆貨幣政策。」

疲軟的美元幫助提振英鎊，英鎊兌美元上漲 0.5% 至 1.1291 美元，周線漲近 1.1%。

即使英國將在保守黨黨魁特拉斯 (Liz Truss) 辭任首相後，在兩個月內選出接班人選，英鎊前景仍不明朗。

澳幣、歐元兌美元匯價均大幅回升，澳幣大漲 1.6% 至 0.6381 美元，攀至逾一周高點，周漲近 3%；歐元升值 0.78% 至 0.9861 美元，本周漲約 1.5%。

截至台灣時間周六 (22 日) 約 6:00 價格：