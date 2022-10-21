中美晶電池、電廠獲肯定 勇奪能源雙冠王

經濟部能源局為優化國內太陽光電產業並強化國際競爭力，每年皆會頒發獎項予優秀業者，中美晶 (5483-TW) 今 (21) 日宣布，今年一舉奪下金能獎及光鐸獎，顯示公司對綠色製造的努力有目共睹、深獲肯定。

中美晶主力產品為 P 型 PERC 電池，轉換效率高達 23%、大尺寸面積以及多柵線設計可大幅提升電池效率與模組發電瓦數，更具備高可靠度特性，擁有優秀的抗光衰 (LID/LeTID) 及抗電致衰減 (PID) 性能，同時具備良好的低溫度係數及低光源下的發電表現，且榮獲台灣製微笑產品 MIT 標章。

中美晶指出，公司生產的電池技術與品質從眾多產品中脫穎而出，成功通過比國際電工委員會 (IEC) 更嚴苛的可靠度測試，榮獲金能獎肯定。

此外，中美晶旗下旭愛能源也榮獲 2022 光鐸獎的優良地面型系統獎殊榮，該系統設置在中美晶的宜蘭廠區，設計建置兼顧綠能與生態，廠區屋頂與地面的系統年發電量已大於該廠區的年耗電量，未來可做為 100% 綠電工廠的示範案場。

中美晶指出，公司秉持企業社會責任，已承諾全集團將在 2050 年 100% 使用再生能源，公司深耕太陽能領域多年，提供的太陽能電池具備創新技術、先進製程，並嚴格管控品質，可具備高轉換效率及高可靠度特性，協助客戶打造更高功率的太陽光電模組。

中美晶也配合國內能源轉型政策，有效降低太陽能系統的整體建置成本，未來將持續針對大尺寸電池進行研發與生產作業，同時積極開發電廠案場，拓展維運及綠電事業，提供多元的能源應用與服務，成為領先的全方位綠能供應商。