永豐光鐸獎七連霸 力挺綠色金融3.0

永豐銀行力挺綠色金融 3.0，以行動支持國家綠色能源發展，今 (21) 日獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，為國內金融業唯一、也是連續 7 年獲獎。永豐銀行表示，迄今融資合作太陽光電廠逾 6,700 座、裝置容量 2.57 GW(Gigawatt；百萬瓩) ；今 (2022) 年上半更率先攜手企業展開供應鏈碳盤查，為台灣淨零排放奠定基石。永豐銀行將秉持「永續」與「成效」二大原則，建構綠色金融生態圈以打造永續家園。

永豐主辦統籌 14 件綠能聯貸案 號召同業齊投入

永豐銀行表示，自 2012 年起深耕太陽光電領域，涵蓋屋頂型、地面型、水面型及漁電共生型等多元電廠型態；近年更積極分享產業實務經驗，已主辦 14 件聯貸案 並廣邀同業投入綠色金融領域。

金管會 9 月發布「綠色金融行動方案 3.0」 ，發展重點之一為「推動金融機構碳盤查及氣候風險管理」，促使金融機構調整營運，並運用授信及投資力量推動產業及社會減碳。永豐銀行表示，5 月起即陸續攜手康舒科技、復盛集團等國內領導級大廠推行溫室氣體盤查，做為企業營運轉型的重要指標，永豐銀行則從資金貸放面協助企業供應鏈調整生產流程，落實綠色金融 3.0 精神。

電費信託機制 發揮金融力促進綠電交易發展

除拓展綠能融資版圖外，永豐銀行指出，繼去年攜手南方電力推出「綠電通」交易平台後，今年再與陽光伏特家等售電業者合作推出電費信託機制，藉由信託資金專款專用的特性，強化金流安全管理機制，亦可促進創能、購電及售電業者三方互信，推動民間綠電交易。永豐銀行將持續創新金融服務，穩步邁向「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」願景。