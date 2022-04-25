台股重挫逾400點 官股連兩日低接權值股穩盤

台股隨美股重挫，指數重挫逾 400 點收在 16620.9 點，創下去年 10 月以來新低，為力抗外資賣壓，官股連續兩個交易日進場買超金額近 150 億元，主要鎖定台積電 (2330-TW) 等權值股低接穩盤。

面對台股重挫，國安基金也出面信心喊話，強調台股大跌主要與美股有關，包含台股在內等主要亞股都全盤皆墨，但所幸我國有穩健的經濟基本面支撐，認為台股沒有悲觀的理由。

觀察官股今天護盤標的，主要包含中鋼 (2002-TW)、台積電、富邦金 (2881-TW)、鴻海 (2317-TW) 等，透過低接權值股力抗外資賣壓。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，通膨、國際經濟數據、終端需求雜音等讓市場對未來展望轉為保守，加上聯準會堅定的鷹派立場讓市場出現明顯拉回走勢。

本週美股將公布財報企業超過 1100 家，與台股相關供應鏈高度連動的美國重量級科技股，如德儀、高通、英特爾、蘋果等都將公布財報，使得觀望氣氛再起。

葉獻文說，由於指數持續落於各天期均線之下，且跌破今年來低點，預期短線投資氣氛欲強不易，指數震盪走勢將加劇，建議投資人適度逢低承接訂單能見度高、展望具高成長性等優質股，挑選高殖利率優質個股