定穎擬投資泰國設PCB廠 斥2.43億元取得1.6萬坪用地

繼 FCCL 廠台虹 (8039-TW) 決議赴泰國設廠，PCB 廠定穎 (3715-TW) 也加速行動，今 (20) 日公告透過定穎黃石廠，將在泰國巴真府 304 工業區取得 5 萬 3059 平方公尺 (約 1.6 萬坪) 土地，投入金額 2.43 億元。

巴真府在曼谷東北方約 100 公里，定穎在泰國取得 304 工業區內設廠土地案，現階段以先取得土地爲主，後續投資生產規模，要視客戶訂單狀況及整體景氣狀況做動態調整。

定穎強調，對泰國投資規劃，主要目的是建立全球化佈局。

定穎中國湖北黃石廠加江蘇昆山廠，月產能 360 萬呎，興建完成的湖北黃石二廠首期工程，預計將增加整體產能 10-15%，至於黃石二廠二期工程的時程，將視市場景氣狀況進行建置。

目前台商全製程 PCB 廠在泰國設廠的有敬鵬 (2355-TW)、競國 (6108-TW) 及泰鼎 - KY(4927-TW)。

定穎近年將產品重心放在汽車板、網通及衛星通訊、顯示面板、儲存式裝置與醫療設備上，其中汽車板主力為電動車及先進駕駛輔助 (ADAS) 系統；目前產能配比中，汽車板比重約 50%，持續引進包括高階電動車、ADAS 等產品應用，預估今年汽車板接單比重將持續提升。