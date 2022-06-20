搶救台股破底危機 官股斥逾200億元連8買

台股今 (20) 日大跌 273 點收在 15367.58 點，回測去 (2021) 年本土疫情爆發時的 15159 低點，為抵禦外資提款，官股券商連續 8 日買超，累計已投入約 215.59 億元進場穩盤，鎖定台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等電子指標股，力抗資金賣壓。

電子權值股無力，傳產與金融同步走弱翻黑，台股今天持續開低走低，持續持續下挫低點下探至 15367.58 點，外資連兩個交易日砍股提款，三大法人買超 103.55 億元。

官股券商自 6 月 9 日起天天進場低接買股，13 日買超金額更高達 91.52 億元，累計自 9 日起到 20 日為止，官股已經連續 8 個交易日進場買股，合計買超金額約 215 億元。

觀察官股這 10 個交易日買超標的，除台積電、聯電權值股外，包括新光金 (2888-TW)、國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW)、長榮 (2603-TW) 等都是官股關注標的，希望透過指標個股拉抬，緩解外資砍股賣壓大盤的破底危機。

法人認為，在通膨壓力籠罩下，市場普遍預期台美央行下半年繼續升息可能性極高，加上市場需求面縮減雜音干擾、企業庫存調整等，讓市場對經濟成長力道產生疑慮。

此外，市場觀望態度轉強，導致台股成交量能縮減，在缺乏資金面支撐，基本面有雜音等干擾下，大盤短線恐將繼續回測去年本土疫情爆發前低點 15159 點。