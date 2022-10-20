鈺齊-KY前三季EPS 14.94元 超越歷年全年

製鞋廠鈺齊 - KY (9802-TW) 公布前三季自結，第三季稅後純益 12.96 億元，季增 35.8%、年增 279.3%，每股純益 6.85 元，前三季稅後純益 27.94 億元，年增 250.6%，每股純益 14.94 元，超越歷年全年獲利。
鈺齊第三季營收 72.38 億元，季增 16.7%、年增 74.4%, 已連續 7 季正成長，毛利率 24.2%，季增 1.7 個百分點、6.4 個百分點，營益率 17.1%，季增 1.3 個百分點、年增 7.4 個百分點，稅後純益 12.96 億元，季增 35.8%、年增 279.3%，每股純益 6.85 元。
鈺齊前三季營收 179.65 億元，毛利率 23%，年增 5 個百分點，營益率 15.9%，年增 7.2 個百分點，稅後純益 27.94 億元，年增 250.6%，每股純益 14.94 元，超越歷年全年。
展望後市，明年春夏鞋款訂單能見度持續維持高檔，訂單規模優於今年春夏鞋款，明年第二季出貨秋冬季鞋款訂單，預計新舊品牌訂單放量，明年營運樂觀看待。
鈺齊主攻歐洲市場，大歐洲營收比重 48.04%，整體歐美佔比高達 9 成水準。產能方面，鈺齊越南佔比 51.4%、中國 27.7%、柬埔寨 20.9%，因應明年量產訂單需求，越南、柬埔寨、中國均將持續擴產能。