營收亮眼的成長型產業 空頭下的資金避風港

台股到了 13000 點以下，開始有越來越多種聲音，除了悲觀、持續看壞後市的討論以外，也有更多詢問是否有超跌機會、產業展望優異的標的。尋找好公司一直是永誠資產管理處研究的重點，這幾個月也有挑出不少後市表現逆勢上漲的公司，而在行情持續走空頭下，本來就難有顯著波段漲幅，因此保持耐心，瞭解多空循環以及好買點通常都是等出來的，依舊是目前多數投資人需要面對的課題。

今年第二季及 7 月時我們多次談到網通類股，從產業長期需求成長、到缺料緩解、旺季效應及新品新平台推出的利多，都指出相關個股的成長機會以及當時的股價表現相對落後於其餘主流類股，網通族群也幾度成為盤面的人氣指標；如今到了第四季，以產業狀況沒有太大改變的假設下，現在可以說是更好的機會了吧？畢竟營運表現強勁，整體位階又再被壓低，理應是不錯的低接標的吧！

今天就要來談機會與風險了，首先一樣先看看個股的營運表現。

以最近一個月的營收來看，不少公司確實有顯著成長，目前網通廠多數還是受惠缺料緩解，加上運價下跌，國際上貨運壅塞情況緩解，加上傳產旺季的拉貨加持，個股像 6285 啟碁 (月增 14.2%)、5388 中磊 (月增 12.9%)、2345 智邦 (月增 15%)、3596 智易 (月增 10.9%)9 月營收都創下歷史新高，第三季營運亮眼。

此外，強勢美元使各國貨幣貶值，新台幣也是近 1 季以來相對美元貶值幅度居於世界主要貨幣來看前幾名的，從獲利率或是匯兌收益上都有利網通廠營運，今年下半年營運是持續看好；短線上不到 1 個月就要公布財報，建議可留意相關利多訊息是否對股價有拉升作用。

時間再拉長一些來看，先看網通大廠博通 Q2 公布財務數字，營收年增 23%，毛利率增加約 1.6 個百分點，結果優於市場預期且樂觀看待網通晶片需求。不過要留意，當許多廠商都在營運上反映缺料緩解，代表先前累積的訂單就會慢慢消化，因此今明年的訂單明朗程度反而不比去年，營收創高也是把之前多餘的需求給消化。

當然不用這樣就擔心後市展望，需求不會急遽減少，只是大多網通廠提到訂單能見度大約抓到明年上半年，因此還是可以期待營收有繼續創高空間，而當高峰來臨後，也就是供需平衡達到臨界點後，就會有需求下滑以及價格下降風險，到了明年年中預期會有此情況發生。

因此目前整體狀況來看，網通產業是先前沒有太多庫存調整壓力的電子次族群，在股價表現上理所當然更抗跌一些，而產業有會有多空循環，先去化多於庫存的，也就會提早迎來復甦，屆時可能就會見到其他次族群反彈，網通則是慢慢接近產業高峰。

因此建議要以約 2 季左右時間去觀察，這段時間內應還會有較多利多訊息，目前營運成績強勁的標的大多都還有逢低承接的空間，同時以區間操作的角度硬對，空頭市場中價差操作會優於長線布局。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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