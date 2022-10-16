日元頻頻跌到甜甜價 三大換匯招數讓旅行更超值

日元又見新低點，兌美元匯價直逼 149，再創 32 年新低；台銀週五 (14 日) 的日元現鈔牌告價，一度來到 0.2199 元，隨著國境開放，搭配三大換匯撇步，可以讓旅遊更超值。

日元貶勢難止，兌美元匯率下跌 1.1% 至 148.73 日元，再創 32 年新低，日元兌美元本周貶約 2.4%，單周表現創 8 月中旬以來最糟。

日本一直是國人首選的海外旅遊地區，隨著各國的入境政策逐漸鬆綁，許多網路／行動銀行都提前祭出多項換匯優惠活動。

銀行業者表示，網銀換匯除了享有優惠的換匯匯率外，更可設定「匯率到價通知」，當匯率達到目標價格時能即時收到通知，掌握交易時機點，還可達到攤平換匯成本的目的。

第二招是至銀行的「外幣 ATM」提領現鈔即可，若旅程結束返臺後，民眾若仍有未用盡的日幣現鈔，亦可再輕鬆存入外幣 ATM，減少外幣現鈔的保管風險，更能賺取利息。

第三種是使用銀行推出的「雙幣卡」，目前一銀、玉山、台新、永豐等銀行都有雙幣卡，當你到日本消費刷雙幣卡扣的是帳上的日元，就不用換太多日元現鈔，且雙幣卡還會給予額外現金回饋，回饋比率視發行銀行及卡別的不同，從 1.2-2.88% 不等，有些銀行還再加送海外消費紅利回饋。

銀行業者說明，消費一般的非雙幣信用卡，必須負擔從外幣匯率換算為新台幣匯率的價差，以及結匯的手續費，因此民眾在支付一般信用卡帳單時，往往比雙幣信用卡的帳單更貴，因此刷雙幣卡也是聰明換匯的方法之一。

此外，值得一提的是，若以投資面來說，匯銀人士表示，目前日圓尚未止住貶勢，原本看 135 已是 25 年低點，但貶到 140 也沒踩煞車，直接貶破 145 日元，現在已進逼 149，顯見市場上空頭氣氛相當濃厚，不建議投資人「摸底」。