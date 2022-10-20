越南總理：今年經濟成長有望達8% 居東南亞之首

越南總理范明政周四 (20 日) 表示，越南今年的增長將超過預期，全年經濟成長有望達到 8%，超過政府設定的 6%-6.5% 的目標，並在明年擺脫疫情病後，繼續​​保持東南亞增長最快經濟體的稱號。

范明政在國會發表年度報告指出，由於能源價格的不確定性和烏克蘭的戰爭，越南的通膨壓力正在上升，但當局將在明年全年控制價格並採取靈活、審慎的貨幣政策，預期在通膨及經濟成長間取得平衝。

他表示，2023 年越南經濟面臨的挑戰將多於優勢，政府將保持明年通膨在 4.5% 以下，並以 6.5% 的 GDP 增長為目標。

他告訴國會，越南經濟面臨包括高通膨壓力、油價劇烈波動、材料成本上升等困局，而傳統的大型出口市場也已經收窄。

越南在第三季 GDP 年增 13.67%，創 2009 年編製 GDP 數據以來最快增速，部分是由於去年基數過低導致。但與此同時，通膨快速上升，9 月通貨膨脹率是 3.94%，是兩年多來最快。

政府預計 2023 年通膨率約為 4.5%，而今年為 4%。越南央行正在敦促商業銀行設法保持低貸款成本，在上個月升息以抑制通膨和穩定貨幣之後，越南也開始罕見實施貨幣緊縮政策。

范明政表示，在 2022 年剩餘時間和明年，政府將繼續優先考慮抑制通膨，同時促進經濟增長。

儘管經濟成長快速，但越南仍面臨貨幣貶值的挑戰。越南盾兌美元連續第 11 日觸及新低，報 24520 兌 1 美元，今年以來已下跌 7%。