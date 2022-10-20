張忠謀第六度出任APEC代表 蔡英文給予三任務

今年亞太經濟合作會議 (APEC) 經濟領袖會議將在 11 月 18-19 日於曼谷舉行，成為繼 2018 年後，睽違三年再度以實體方式舉行會議，總統蔡英文今 (20) 日也宣布，由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀擔任領袖代表。此次將是張忠謀第五度代表總統蔡英文、第六度代表台灣擔任領袖代表。

蔡英文指出，張忠謀自 2018-2011 年四度接受委託，擔任我國 APEC 領袖代表，向 APEC 成員傳達對促進區域繁榮發展的重要建言，為台灣發聲、提高我國國際能見度，扮演恰如其分的角色，也獲得各國廣泛回響。

台灣半導體產業尤其是台積電，在國內乃至於在全球，皆扮演舉足輕重的角色、更備受各方關注，在重要的時刻，由張忠謀擔任我國領袖代表，可以說是無可取代的不二人選，也是第五度邀請張創辦人擔任領袖代表的重要原因。

蔡英文說明，此次睽違三年來首次實體會議，各界對此次會議有很高期待，尤其當前全球經濟面臨巨大轉變，加上美中競爭、俄烏戰爭等變數，為亞太經濟帶來廣泛深遠的影響，在複雜敏感的情勢下，今年 APEC 會議能否確保區域穩定平衡及成長上達成共識，對所有參與國家都是很重要的任務。

台灣近年在國際能見度大為提高，此次台灣表現與立場將會受到更多關注，蔡英文也強調，此次會議希望張代表與代表團向所有 APEC 成員傳達三項立場。

一、向 APEC 成員訴求，必須正視區域內意見分歧，努力在貿易自由開放與公平競爭間、在供應鏈安全與效率間、經濟發展與包容永續間，取得適度平衡，進而發展出更前瞻進步，可被共同遵循的經濟架構和規則。

二、讓各國更加重視台灣在全球產業供應鏈，尤其是半導體產業所具備的關鍵影響力，台灣同時願意和區域夥伴合作，共同打造安全、可信賴、有韌性的產業供應鏈。

三、是要展現台灣追求經濟永續發展的決心與努力，包括全球同步因應氣候變遷、大力推動綠色轉型、同時對勞工福祉、婦女權益和弱勢照顧，努力追求社會均衡發展。

今年參與 APEC 的企業代表共有三位，包括宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖、台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨、廣達技術長張嘉淵。