小摩策略師：原油供應緊張 明年可能飆升至150美元

摩根大通 (小摩) 預估，如果原油供應變得更加緊張，OPEC + 未能達到生產目標、美國頁岩油生產放緩，同時石油需求上升，油價很可能在明年飆升至每桶 150 美元。

摩根大通全球能源策略主管 Christyan Malek 表示，如果明年面臨供應緊縮，並且需求增加，油價可能飆升至每桶 150 美元。但如果美國經濟陷入衰退，油價可能會保持在每桶 80 美元左右。

Malek 也說，儘管今年油價上漲 40%，但該產業投資不足，可能會加劇供應緊張情況，原油產出將受到限制。

他預估，到 2030 年石油產業投資將減少 3,000 億美元。投資不足的原因，可能是 OPEC + 決議從 11 月開始每日減產 200 萬桶，因為減產可能會減少對能源市場的投資。

Malek 也說，國際石油探勘支出不足，並且市場過於依賴 OPEC 國家來維持全球的石油供應。

美國銀行分析師則認為，油價將在年底前突破每桶 100 美元，並在 2023 年一直維持在這個水準。原因在於，由於新冠疫情封城和中國創紀錄的熱浪導致工廠關閉，亞洲對石油的需求在 2022 年受到抑制，但明年將會出現反彈，價格應該會隨之波動。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 也曾表示，美國應該開採更多石油和天然氣，以幫助緩解全球能源危機，他也將目前全球的能源危機比喻為戰爭級別的國家安全問題。