Google執行長：Project Starline獲進展 裸視3D商用化雛型漸具

Google執行長：Project Starline獲進展 裸視3D商用化雛型漸具 (圖片：AFP)
Google執行長：Project Starline獲進展 裸視3D商用化雛型漸具 (圖片：AFP)

網路巨擘 Google(GOOGL-US) 執行長皮查伊 (Sundar Pichai)，日前在 Google Cloud Next 2022 活動上表示，他們在全像視訊聊天的專案計畫「Project Starline」取得一些進展，接下來也將和 Salesforce、WeWork、T-Mobile 等業者實施進一步測試，盼創造全新遠距互動體驗的應用發展，裸視 3D 技術的商用化雛型漸具。

據了解，Google 在該專案已花費 6 年多時間，Project Starline 運用客製化硬體和高度特殊專業化的設備，透過多台攝影機和感測器從不同角度捕捉人的外觀和身形，於擷取之後拼接成 3D 模型，再將模型即時傳輸並呈現在對方面前，宛如「魔術窗戶」一般、聊天對象本人似乎就坐在面前，表情和聲音都可玩美重現，且使用時不需戴上任何 AR 或 VR 眼鏡等頭戴裝置。

雖然 Project Starline 看似完美，但使用時必須仰賴電腦的大量運算，這也是為何該視訊系統只支援一對一使用，還無法用於多人聊天室的一大理由；另外在價格方面，雖然 Google 沒有對外透露，但外界估計整套設備應要價不菲。

Starline 產品管理總監 Andrew Nartker 也坦言，他們認為這是一項非常令人興奮的早期技術，也是該領域的一項突破；不過在當前，它還不是一項產品。

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