高利率和颶風重創需求 上周美國房貸申請總量下跌14% 創25年新低

20 多年來最高的房貸利率碰上美國史上最致命的颶風，兩者都導致房貸需求急劇下降。

根據抵押銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降 14.2%，觸及 1997 年以來的最低水準。

貸款餘額符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.52% 上升至 6.75%；自備 20% 款項的貸款點數從 1.15 降至 0.95。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 指出：「目前的利率在過去一年中翻了一倍多，光是過去 7 周就增加了 130 個基點。」

對每周利率變動最敏感的再融資數量上周下降 18%，較一年前同周下降 86%。房貸活動的再融資比率從前周的 30.2% 降至總申請的 29%。

本周購屋的房貸申請下降 13%，同比下降 37%。

坎恩補充指出，「上周颶風伊恩橫掃佛州也產生了影響，導致大範圍的關閉和疏散。在非季節性調整的基礎上，佛州的申請量下降了 31%，而整體下降了 14%。」

隨著更高的利率讓本已經昂貴的房市變得更加昂貴，購屋族大多轉向提供較低利率的彈性利率房貸。這個比率從一個月前的 8.5% 和今年年初的 3% 左右增加到 11.8%，當時房貸利率還不到現在的一半。

根據《Mortgage News Daily》的另一項調查，本周房貸利率略有下降，但在本周五 (7 日) 發布非農就業報告前，所有猜測都暫時中止。根據投資客對結果的看法，以及 Fed 可能對這些結果的反應，房貸利率可能會朝任何一個方向移動。