〈財報〉藉調價應對通膨 寶僑財報業績超越預期

寶僑公司 (Procter & Gamble)(PG-US) 周三 (20 日) 公布上季度獲利和營收都超過華爾街的預期，因為售價調漲推動了刮鬍刀和洗衣粉的銷售。

然而，通貨膨脹仍然給該公司的獲利帶來壓力。即使調升了 2022 財年的營收成長預測，但這家消費品巨頭表示，預計其今年的核心每股獲利將處於之前財測區間的低端。

該公司股價在盤前交易中上漲約 1%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司上季財報內容與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利：調整後 1.33 美元，預期 1.29 美元

●營收：193.8 億美元，預期為 187.3 億美元

寶僑第 3 財季淨利為 33.6 億美元，合每股 1.33 美元，高於上年同期的 32.7 億美元，合每股 1.26 美元。

上揚的商品和運費成本拖累了該公司的獲利率，但調升售價和生產力節省有助於抵消部分拖累因素。該公司毛利率較去年同期下降了 4 個百分點，但當季營業獲利率僅下降 0.1 個百分點。

不計項目，寶僑每股獲利 1.33 美元，高於 Refinitiv 調查的分析師預期的每股 1.29 美元。

淨銷售額成長 7% 至 193.8 億美元，超過預期的 187.3 億美元。

對於 2022 財年，寶潔將營收成長預測從之前的 3% 至 4% 調升至 4% 至 5% 的範圍。並將有機銷售額成長預測從 4% 至 5% 調升至 6% 至 7%。

該公司重申其核心每股獲利預測，但表示由於通貨膨脹和匯率因素，預計將僅達預測範圍 3% 至 6% 的下限。寶僑預計，商品成本上漲將造成 25 億美元的損失，貨運成本增加將造成 4 億美元的損失，貨幣匯率將造成 3 億美元的損失。這也是該公司連續第 3 季調升通膨預期。