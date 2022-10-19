〈士電展望〉充電樁明年進軍美國 攜起而行、和泰車跨足充電營運

士電 (1503-TW) 朝綠能領域積極布局，業務囊括綠電、電動車充電等，士電今 (19) 日表示，已取得美國系統商超過百支電動車快充訂單，最快明年第二季出貨，而與起而行、和泰集團合資成立的充電服務公司充壩，預計 11 月底上路，正式跨足充電營運商。

總經理謝漢章指出，士電綠能發展以四大領域為主，包括綠電供應者 (漁電共生、電廠 EPC 統包工程)、升壓站建置 (自用或供應商)、儲能案場 (規劃、維運)、綠能應用 (充電站、充電樁、DC 電源開關、電動車動力系統)。

充電樁業務方面，士電電裝事業群總經理董濟仁表示，2 年前已開始出貨至日本與東南亞地區，並持續拓展海外市場布局，已取得美國系統商超過 100 支訂單，主要供貨 180kW 快充充電樁，預計明年第二或第三季就可望出貨，進軍美國市場。

謝漢章也說，將與起而行成立充電服務合資公司充壩，和泰集團也是股東，新公司預估 11 月底上路，資本額約新台幣 1.2 億元，其中士電與起而行持股比重共約 6 成，和泰、和潤持股約 4 成，初期以充電營運商為主 (CPO)，未來不排除走向電動車服務提供商 (MSP) 營運。

綠電供應方面，士電在新竹重電、新豐及電裝三廠，自建屋頂型太陽能電廠，總裝置容量近 5MW。謝漢章指出，政府規定用電大戶 2025 年前需 10% 的綠電，士電雖非用電大戶，但若建置完成，2030 年前就可達 15% 使用綠電。

士電近來也積極規劃太陽能電廠，謝漢章表示，已在雲林台西取得超過 130 公頃土地，6 月啟動建置漁電共生太陽能電廠，目標裝置容量超過 160MW，也將設置 300MW 太陽能共用升壓站，已於 9 月向台電申請。

儲能方面，謝漢章表示，將參與儲能系統大廠泓德能源增資，透過此次增資入股，成為策略夥伴，未來規劃取得一席董事。

