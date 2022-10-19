〈智慧能源週〉友達能源事業訂單達明年中 太陽能累積裝置容量上看500MW

面板大廠友達 (2409-TW) 近年積極布局能源事業，今 (19) 日參與國際能源周 (Energy Taiwan)，友達能源事業總經理林恬宇對產業後市仍相當樂觀，他透露，目前友達能源事業訂單能見度已達明年中，隨著在建案場逐步到位，估明年中友達累積建置的裝置容量將較今年翻倍成長至 500MW，可望躍居全台裝置容量前十大廠商之列。

根據友達能源事業官網顯示，截至今年 8 月底案場累計裝置容量已達 206.6MW，林恬宇表示，友達目前累積已完成近 200MW 裝置量，估全年發電量可達 2-3 億度電，在建的則還有 180MW 大型標案案場、75MW、50MW 等大小案場，預期明年中就可完工併網，推升明年發電量達到 4-5 億度電。

雖然近期太陽能市況雜音不斷，但林恬宇認為，全球能源轉型的大方向不變，發電去碳化、生活電氣化趨勢成形，友達能源事業也以創能、儲能、能源管理作為發展的黃金三角，同時設定 2025 年再生能源使用達 10%、2030 年達 30%，2050 年則進一步提升至 100% 的目標。

林恬宇說，友達目前電廠投資以台灣市場為主，國際市場雖然也有生意夥伴，但目前能源事業赴海外設廠事宜則還要評估，主因是海外設廠與當地政府能源政策高度相關。

友達旗下能源事業包含達屏綠能、星河能源、星耀能源等，並設有電商平台友達能源商城，代理國內外太陽能相關產品，其中，友達目前是隆基綠能 (LONGi)、韓華 (QCells) 等國際太陽能板業者國內主要代理商。

另一方面，外界也關注友達各項合作進度，其中，友達將協助群創 (3481-TW) 建置屋頂型太陽能電廠，林恬宇說，目前相關進展如預期進行，最快明年上半年就可望完工，而與新創陽光伏特家同樣維持每年 10MW 太陽能電廠建置的合作方向不變。