〈智慧能源週〉茂迪TOPCon模組訂單看至明年上半年 正式跨足養殖漁業

茂迪 (6244-TW) 今 (19) 日出席國際智慧能源週，總經理葉正賢指出，全台首款 N 型 TOPCon 電池模組 10 月正式量產，且因發電效率高，獲各家案場導入，訂單已看至明年上半年，公司也因應漁電共生政策，正式跨足養殖漁業。

葉正賢表示，TOPCon 模組可節省 8% 土地面積、降低系統建置成本 7%、發電量增加 5%、高溫發電量增加 0.5%、陰雨天發電能力增加 1-2%、IRR 投報率大於 2.5%，總發電能力提高至少 6%。

相較茂迪先前尋求過的其他技術，因受限規模無法擴大，所需設備及原材料無法降價，葉正賢認為，TOPCon 除公司研發成功外，對岸也在擴產，預期一段時間後，將成為下世代主流，屆時成本可跟現在 P 型一樣、甚至更低。

葉正賢指出， 茂迪 TOPCon 模組已正式量產與出貨，電池效率突破 24.7%，優於業界的 22.5%，最高瓦數更突破 410 瓦，也較業界 375 瓦高出許多，是台灣唯一取得 VPC 認證的 TOPCon 模組。

茂迪在海外地區也有斬獲，中國馬鞍山廠的產能首季已升級成 G12，專攻日本、歐洲、中東等地的屋頂市場，目前訂單能見度同樣看至明年上半年，且明年在海外需求持續成長下，海外營收比重將自現今的 30-35%，提升至 4 成。

至於漁電共生方面，茂迪除了將 TOPCon 導入漁電共生案場外，也培養專業的養殖團隊，並投資鋒沛海洋、持股比超過 35%，期望作為漁電領域的合作平台，結合科技養殖與水產加工廠，再到未來銷售通路一條龍，跨入養殖漁業。

茂迪今年也持續建造電廠，截至今年 9 月底，已掛表容量約 33MW，預計明年上半年可進一步達 70-80MW，將為茂迪帶來穩定現金流。

另外，葉正賢補充，儘管茂迪前三季營收僅 36.5 億元，年減 15.31%，不過，受惠高效率發電模組研發成功、並順利導入量產，加上不斷調整成本，也讓上半年的獲利逼近去年前三季，整體獲利能力遠超預期。