〈房產〉全台9月租金指數創歷史新高 南部漲最多

依主計處消費者物價指數房租類的統計，9 月房租指數達 106.77，續創歷史新高，且這次統計發現，租金漲勢短期有擴大趨勢，過去三個月的房租指數年增率都超過 2%，上一次租金指數年增率連續超過 2% 是 1996 年時候的事情，至於漲幅最大區域，則是台灣南部地區。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，由於統計方式的差異，實際上租客對於這幾年租金上漲狀況，感受應該都比實際租金指數強烈很多，主要原因包括經濟表現穩定、房價上揚帶動租金跟漲，市場供需穩定，另外近期通膨也會對於租金上揚有帶動效果，所幸政府大手筆祭出史上最大規模的租金補貼，可以幫忙降低租客的負擔。

統計顯示，9 月租金指數達 106.77，指數創歷史新高，且連續三個月的租金指數年增率都達 2%，顯示過去一年調查的租金漲勢已經出現加速，上一次出現連續性租金年增超過 2%，已經是 26 年前的事情。區域分布來看，北部區域租金指數 9 月年增率為 2.07%，中部為 1.84%，南部為 2.36%，東部為 1.92%，漲幅以南部地區居冠。

不過，曾敬德也指出，這幾年房價一路上漲，有些購屋人乾脆選擇租在新房子內，雖然租金水準較高，但比起房貸還是便宜許多，尤其在利率升升不息的年代，有些新房子可能租金投報也差不多 2%，一旦利率升破 2%，則市場可能會出現「買不如租」的現象。