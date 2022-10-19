新冠疫苗採購利潤爭議 高端：銷售額與生產成本相當

高端疫苗 (6547-TW) 的新冠疫苗採購價格再度引發爭議，對此公司今 (19) 日發聲明強調，新冠疫苗累計銷售額 36.2 億元，不過研發與生產成本費用達 33.5 億元，且採購過程合法合規，利潤絕非外界誤傳的暴利。

高端表示，依照財報顯示，2020 年至 2022 年上半年，研發及生產新冠疫苗支出，包括新冠疫苗研發、臨床試驗費用共 22.4 億元、疫苗生產成本 11.1 億元。

另外，高端 2021 年獲得疫管署的研發補助金 4.6 億元，新冠疫苗取得 EUA(緊急使用授權) 核准後，公司也回饋贈送 20 萬劑疫苗給疫管署。高端在台灣建立新冠疫苗研發及生產基礎，累計投入 30-40 億元的研發及生產支出，非外界誤傳的暴利。

高端指出，生技醫藥研發有不確定性風險，為快速因應緊急疫情，各國政府積極扶持並獎勵新冠疫苗研發，例如美國曲速行動提供 180 億美元的疫苗研發補助、各疫苗廠商也從其他國家政府取得數億至數十億美元的補助。

高端強調，國產疫苗廠商規模及資源有限，要與國際大廠開發競爭同類產品已屬不易，高端疫苗在台灣研發生產及政府採購過程皆合法合規，切勿輕信不實傳言以致產生誤解。

高端表示，2020 年初新冠疫情來襲後，隨即與美國國衛院洽談技術移轉，全體員工夜以繼日投入疫苗研發，進行多項臨床前研究及 9 項人體臨床試驗。至今公開發表新冠疫苗研究共 16 篇論文，通過同儕審查發表於國際性期刊的論文有 10 篇。

其中在台灣本土進行的擴大二期臨床研究，刊登於全球頂尖生醫專業期刊《刺胳針呼吸醫學》(Lancet Respiratory Medicine)，研發成果公開透明且受到國際機構肯定。