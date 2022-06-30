〈高端股東會〉維持年產能1億劑目標 將增設2000升發酵槽

高端疫苗 (6547-TW) 目標今年產能達 1 億劑，總經理陳燦堅今 (30) 日股東會提到，整體生產計畫沒有變，過去只有 50、200 升的發酵槽，目前已擴建 2000 升發酵槽，同時原料採購，以及合作夥伴台康生 (6589-TW)、東洋 (4105-TW) 都持續增設產能，未來不排除再增加充填廠。

陳燦堅表示，疫苗最重要的是抗原與佐劑，其中，佐劑是可以直接向美國進口，而抗體則必須台灣自行生產，過去以自有 50 公升、台康生 200 升發酵槽進行生產，現在已經透過現增籌資，與台康生協調擴增 2000 升發酵槽。

除擴大產能，高端透過流行病預防創新聯盟 (CEPI) 提供資金贊助，使用美國公司 MEDInstill 的 INTACT Solutions 大規模注射用疫苗軟袋作為新型包材，新型包材軟袋可容納 200 劑疫苗。

陳燦堅指出，CEPI 目標透過包材的創新，建立新的大規模、快速接種模式，也可能塑出新的利基市場。

不過，高端積極放大產能，小股東關心是否已經有海外訂單，對此公司回應，旗下新冠疫苗有取得緊急使用授權 (EUA) 的國家包括台灣與巴拉圭，台灣已經出貨 500 萬劑疫苗外，由於巴拉圭政治生態複雜，尚未接獲訂單。