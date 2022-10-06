鉅亨美股雷達：Google 新品發布會將登場 好市多9月同店銷售成長8.5%

美股重要看點：

今日將公布上週失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.769 %。美股期貨週四 (6 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.44%，標普 500 期貨跌 0.47%，那斯達克 100 期貨跌 0.37%。

投資人正在尋找有關聯準會 (Fed) 政策方向，特別是是否會繼續升息。對升息將美國經濟拖入衰退的擔憂一直在增加。

與此同時，Fed 理事最近幾周持續發出鷹派基調，美國兩位在 Fed 內部立場偏鴿派的聯邦準備銀行總裁，周三 (5 日) 試圖打消市場對放緩升息不切實際的期待，並明確表示 2023 年不會降息。

舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 受訪時說：「我們 (的決策) 取決於數據。當數據展現出我們需要看到的證據，我們才會轉向放緩步調。但若數據還沒有顯現出來，我們就不得不繼續正在執行的事。」戴莉補充說，在核心通膨率仍在攀升的情況下，Fed 很難放慢政策緊縮的步伐。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 同日表示，儘管市場揣測 Fed 可能因經濟降溫而在 2023 年開始降息，但他認為此事「不會這麼快」發生。

Fed 9 月開會的利率預測點狀圖顯示，直到 2024 年都不會降息，但市場預測 2023 年底可能降息 30 個基點。

Ned Davis 美國首席策略師 Ed Clissold 說，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 已明確表示，在通膨顯著降溫之前不打算進行政策轉向。接下來市場應該會在經濟數據或 Fed 官員談話之下維持波動反應。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬)，前值 19.3

美國上週續領失業金人數 (萬)，前值 134.73

重要個股動態：

好市多 (COST-US) 周三 (5 日) 宣布，9 月同店銷售增長 8.5%，主因核心美國市場成長率達 2 位數，不僅抵銷海外市場的疲弱，還帶動整體成長。

好市多 9 月 (截至 10 月 2 日的 4 周) 銷售淨額年增 10.1%，自去年同期的 195 億美元上升至 214.6 億美元。電商銷售額年增 0.7%。

COST 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

福特 (F-US) 最近發布獲利預警，加上宏觀經濟挑戰，導致股價飽受打擊，但摩根士丹利分析師 Adam Jonas 認為，市場恐過度擔憂了。

Jonas 周三 (5 日) 將對福特股票的評級自「等權重」上調至「加碼」，目標價維持在 14 美元不變。福特周三上漲 1.21%，收每股 12.51 美元。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國科技巨擘 Google(GOOG-US) 定周四（6 日）舉行秋季新品發表會，將發表 Pixel 7 系列新機，知情人士透露，Google 提出的新機訂單量，超過 800 萬支，規模改寫歷史新高，展現與蘋果 (AAPL-US) 、三星一較高下氣勢。

Google 定周四正式發表下一代 Pixel：Pixel 7、Pixel 7 Pro。該公司也將發表首款智慧手錶 Google Pixel Watch 和新款耳機。