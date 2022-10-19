美元走強 Adobe下修2023年財測

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 股價周二 (18 日) 盤後漲逾 3%，此前 Adobe 發布的下一財年財測遜於預期，但將部分虧損歸咎於美元走強和匯損。

根據聲明，Adobe 預期 2023 財年調整後每股獲利為 15.15 美元至 15.45 美元，營收 191 億美元至 193 億美元，同時重申 2022 財年的預測。

該預測不包括 Adobe 以 200 億美元收購設計軟體新創公司 Figma 所帶來的影響，該交易預計 2023 年完成。根據 Refinitiv 調查，分析師預計調整後每股獲利為 15.53 美元，營收 198.2 億美元。

但 Adobe 表示，同樣衝擊科技和其他產業的外匯匯率預計也會令公司營收成長下降 4 個百分點，這意味下一財年營收成長 9%，而甫於 9 月 2 日止的一季，營收成長 12.7%。

Adobe 財務長 Dan Durn 上月表示，創意部門 (含營收占比 59% 的 Creative Cloud 設計軟體訂閱) 客戶保留率創紀錄，該季 59% 營收來自美洲，自去年同期的 57% 上升。

Adobe 其估計確實將宏觀經濟狀況考慮進去，因為宏觀經濟狀況令其他科技公司過去幾個月的銷售週期更長，包括 Qualtrics 和 Tenable。

該公司聲明援引執行長 Shantanu Narayen 說法：「在不確定的宏觀經濟環境中，Adobe 仍持續締造成功，凸顯我們的解決方案對於不斷增長的客戶群體至關重要。」

Narayen 在洛杉磯 Adobe 的 Max 會議表示，公司增聘人數幅度可能會低於過去幾年的幅度。