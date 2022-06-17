〈財報〉Adobe下調全年財測 遜於分析師預期 盤後挫近5%

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周四 (16 日) 公布 2022 會計年度第二季財報，同時下調全年財測至低於分析師預期，導致盤後一度挫逾 5%。

Adobe 財務長 Dan Durn 表示，當季經濟環境不確定，但在競爭激烈的勞動力市場中，管理層對成功招聘人才感到滿意。

近時確認，Adobe 周四收低 3.14%，盤後下跌 4.4%，報每股 349 美元。

FY2022 預期關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：調整後 13.50 美元 vs. 13.66 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

營收：176.5 億美元 vs. 178.5 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

去年 12 月時，該公司對 2022 財年的 EPS 預期為 13.70 美元、營收 179 億美元。

FY2022 Q2 (6/3 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：調整後 3.35 美元 vs. 3.31 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

純益：年增 6% 至 11.8 億美元

營收：年增 14% 至 43.9 億美元 vs. 43.4 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

該公司表示，俄烏戰爭、外匯阻力達 1.75 億美元，以及夏日淡季因素。微軟和 Salesforce 近幾周發布財測低於預期時，也提到外匯影響。由於 Fed 升息對抗通膨，美元兌歐元、日圓和其他貨幣今年走強。

FY Q2 營收細部分項

數位媒體部門 (含 Creative Cloud 和 Document Cloud 產品)──營收年增 15% 至 32 億美元，高於 StreetAccount 調查的預期共識 31.6 億美元。

數位體驗部門 (含 Experience Cloud 產品)──營收年增 17% 至 11 億美元，高於 StreetAccount 調查的預期共識 10.8 億美元。

Q2 進展

Adobe 第二季以推新 app 為由，調漲部分 Creative Cloud 訂閱價格。數位媒體部門總裁 David Wadhwani 表示，公司漲價幅度不大，因為公司聚焦增加新用戶。

Adobe 遞延營收 48.8 億美元，自 3 個月前的 50.2 億美元下降，也低於 StreetAccount 調查的預期共識 50 億美元。

Adobe 持有 50 億美元的現金、等值現金和短期投資。執行長 Shantanu Narayen 表示，雖然 Adobe 不需要在其產品組合中添加任何東西，但由於現在價格可能比以前更合理，Adobe 將尋找收購目標。

Narayen 說：「我確實認為，一些單一產品的小公司恐難以面對現況並倖存下來，而且我認為估值的多重變化實際上對 Adobe 這樣的大公司有利。」

不計盤後變動，Adobe 今年迄今下跌 36%，遜於大盤。S&P 500 指數同期下跌 23%。