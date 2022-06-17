〈財報〉Adobe下調全年財測 遜於分析師預期 盤後挫近5%

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周四 (16 日) 公布 2022 會計年度第二季財報，同時下調全年財測至低於分析師預期，導致盤後一度挫逾 5%。
Adobe 財務長 Dan Durn 表示，當季經濟環境不確定，但在競爭激烈的勞動力市場中，管理層對成功招聘人才感到滿意。
近時確認，Adobe 周四收低 3.14%，盤後下跌 4.4%，報每股 349 美元。
FY2022 預期關鍵數據 vs. 華爾街預期
- EPS：調整後 13.50 美元 vs. 13.66 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)
- 營收：176.5 億美元 vs. 178.5 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)
去年 12 月時，該公司對 2022 財年的 EPS 預期為 13.70 美元、營收 179 億美元。
FY2022 Q2 (6/3 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期
- EPS：調整後 3.35 美元 vs. 3.31 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)
- 純益：年增 6% 至 11.8 億美元
- 營收：年增 14% 至 43.9 億美元 vs. 43.4 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)
該公司表示，俄烏戰爭、外匯阻力達 1.75 億美元，以及夏日淡季因素。微軟和 Salesforce 近幾周發布財測低於預期時，也提到外匯影響。由於 Fed 升息對抗通膨，美元兌歐元、日圓和其他貨幣今年走強。
FY Q2 營收細部分項
數位媒體部門 (含 Creative Cloud 和 Document Cloud 產品)──營收年增 15% 至 32 億美元，高於 StreetAccount 調查的預期共識 31.6 億美元。
數位體驗部門 (含 Experience Cloud 產品)──營收年增 17% 至 11 億美元，高於 StreetAccount 調查的預期共識 10.8 億美元。
Q2 進展
Adobe 第二季以推新 app 為由，調漲部分 Creative Cloud 訂閱價格。數位媒體部門總裁 David Wadhwani 表示，公司漲價幅度不大，因為公司聚焦增加新用戶。
Adobe 遞延營收 48.8 億美元，自 3 個月前的 50.2 億美元下降，也低於 StreetAccount 調查的預期共識 50 億美元。
Adobe 持有 50 億美元的現金、等值現金和短期投資。執行長 Shantanu Narayen 表示，雖然 Adobe 不需要在其產品組合中添加任何東西，但由於現在價格可能比以前更合理，Adobe 將尋找收購目標。
Narayen 說：「我確實認為，一些單一產品的小公司恐難以面對現況並倖存下來，而且我認為估值的多重變化實際上對 Adobe 這樣的大公司有利。」
不計盤後變動，Adobe 今年迄今下跌 36%，遜於大盤。S&P 500 指數同期下跌 23%。