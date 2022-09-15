Adobe今晚發布季報前被降評、美國鐵路罷工倒數!通膨將加劇?!

盤前美指期貨：(台北時間下午 4 點 20 分)

■道瓊指數：上漲 17 點，漲跌幅 0.05% 至 31268。

■那斯達克 100 指數：下跌 6 點，漲跌幅 - 0.05% 至 12216.25。

■標普 500：上漲 0.75 點，漲跌幅 0.02% 至 3966.25。

今晚重頭戲：美國 8 月零售銷售數據

美國今晚將發布 8 月零售銷售數據，目前市場預期月增率將自 0 上升至 0.2%。目前全球聚焦在 CPI 最新預測數據，3 角度解析最新 FED 可能的動向！

通膨將加劇？美國鐵路罷工倒數計時!

此次罷工，主要是鐵路工人期望可獲得更好的待遇，像是加薪以及調整健康照護規定。然美國國際機械師和航天工作者協會在週三宣布，旗下 4900 名工人投票否決先前工會團體與總統顧問委員會達成的臨時協議。目前發言人 Amtrak 表示，計畫將於今日取消所有長途客運列車，以確保火車能夠在罷工之前抵達目的地。

若今日再無法達成協議，最快將於明日 (9/16) 展開罷工。此將導致 30% 的貨物運輸受到影響，包含汽車產業，75% 的新車皆靠鐵路運輸。另外還有鐵路運輸前三大的農產品，玉米、小麥與木材等各產業皆將受到影響，或將導致美國美日經濟損失達 20 億美元。此也可能導致已有些微下降的通膨再次飆升。

目前市場基本預期下週的 FOMC 會議至少會升息 3 碼，從 FedWatch 來看，9 月升息 3 碼的機率為 67%，升息 4 碼的機率為 33%。在通膨高漲之下，再加上央行拼命升息之下，到底哪些是相對抗通膨的產業? 食品零售抗通膨概念股成為投資人的首選之一。

Adobe Q3 季報：遭華爾街分析師降評。

電腦軟體巨頭 Adobe 將於今晚盤後公布第三季季報。然在季報公布前 Adobe 遭華爾街分析師降評。BMO Capital Markets 的基思 · 巴赫曼 (Keith Bachman) 下調了 Adobe2022 和 2023 年的財測預期。主要是由於其調查發現 Adob 的 Creative cloud 產品有太多隱憂。目前市場預期 Adobe 第三季度調整後的 EPS 為 3.33 美元。

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