特拉斯財政預算髮夾彎 英國經濟仍付出這些代價

英國新財相韓特 (Jeremy Hunt) 周一 (17 日) 宣布取消首相特拉斯經濟成長計畫中大部分的減稅政策，帶動英國資產大漲，但英國已經付出代價，借貸成本和抵押貸款利率仍遠高於新政宣布前的水準。

自特拉斯 9 月 23 日宣布成長計畫以來，英國股匯債市大跌，藍籌股組成的 FTSE 股票指數市值共蒸發 800 億英鎊 (912.2 億美元)。以下是幾個市場痛點：

1. 英鎊重貶

英鎊原本就因美元升升不息而飽受重擊，但在特拉斯政府 9 月 23 日公布「迷你預算」之後加速下滑，重挫至 1.03 美元兌 1 英鎊的低點。

目前雖然回升到 1.13 美元，但分析師認為，黯淡的展望讓英鎊難以繼續攀升。

英鎊已經一落千丈，展望也不樂觀。 (圖: AFP)

英鎊今年來共貶值 16%，在主要貨幣中排名倒數，這對英國消費者並非好消息，因進口商品的成本將上漲，加重英國央行 (BOE) 必須持續升息以壓制物價漲幅的壓力，目前通膨率逼近 10%。

2. 借貸成本暴衝

特拉斯政府原本推動的經濟成長和能源價格上限政策，需要龐大的借貸金額加以支應，光未來六個月預估就須 720 億英鎊。這讓借貸利率指標——英國政府債券殖利率——衝上 2008 年以來最高水準。

雖然殖利率已經大幅回落，但與比 9 月 23 日相比，英國 10 年期公債殖利率仍高了 45 個基點，30 年期公債殖利率也高出 55 個基點。這顯示即使特拉斯取消無資金挹注的預算政策，投資人仍對持有英國公債要求偏高的溢價。

各年期英國公債殖利率曲線，「迷你預算」9 月 23 日宣布前 (淺藍) 和宣布後 (深藍)。來源: 路透

德國雖然最近也宣布包括能源價格上限政策在內的大規模支出計畫，但德國公債殖利率的上升幅度仍小於英債。自 8 月初以來，英國 30 年期公債殖利率上揚 196 個基點，德國則上升 121 個基點。

3. 企業受重創

對企業來說，借貸成本的漲幅更驚人。美銀追蹤的投資級債券指數顯示，自 9 月 23 日迄今，英鎊公司債殖利率上揚 120 個基點，最新截至上周五報 6.84%。

如果是私募股權用於槓桿收購融資的垃圾債券，殖利率達到 11.7%，從 9 月 23 日至上周五共上升 190 個基點。

信評機構穆迪 (Moody’s) 表示，英國公債市場動盪「危害到金融穩定」，加重退休基金、銀行在內的各種金融機構承受的壓力。

4. 抵押貸款市場大亂

隨著利率驟升，英國抵押貸款市場陷入大亂。短短一周內，借貸方從市場上撤下約 1700 種抵押產品，相當於市面上總數的 40%，之後以更高利率重新推出。

特拉斯緊急任命韓特擔任新財相，試圖緩和減稅計畫引發的市場動盪。(圖: AFP)

雖然市場稍微恢復平靜，目前從市面撤下的產品仍有 800 種。此外

，Moneyfacts 的資料顯示，固定利率抵押貸款的利率仍高於 6%，是 2008 年迄今最高水準，也遠高於預算案公布前的 4.75%。

智庫「Resolution Foundation」統計，目前英國每五個家庭中，就有一個家庭因市場動盪而需支付更多抵押貸款。

5. 股市暴跌

英國藍籌股仍比特拉斯宣布稅改計畫前低了 3%，而對國內經濟更敏感的中型股跌更重，迄今下跌 5%。