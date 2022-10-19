〈紐約匯市〉DXY平盤游移 日元續創32年新低 逼近150關卡

美元指數周二 (18 日) 在平盤附近游移，隨著風險情緒改善，美元升勢依然受限。日元兌美元貶勢延續，朝向 150 日元的重要心理關卡邁進。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 幾乎持平，微貶 0.02% 至 112.02，盤中最低貶至 111.77，為近兩周新低。

經濟數據方面，隨著供應鏈瓶頸緩解，製造業產出回升，美國 9 月工業生產出現反彈，耐用品和非耐用品產出均有所增加，顯示即使 Fed 努力透過升息來限制需求，製造業表現仍舊穩固。

不過，Caxton 市場情報主管 Michael Brown 表示，鑑於聯準會 (Fed) 依舊是最鷹派的 G10 央行之一，且經濟前景的下行風險持續加劇，中期內仍看好美元。

英國財政大臣韓特 (Jeremy Hunt) 決定取消政府迷你預算案的大部分減稅措施，促此投資人重新評估英國利率前景，英鎊兌美元周二下跌 0.38% 至 1.1318 美元。

Brown 稱：「昨日的風險情緒似乎延續到今日的交易時段，缺乏重大訊息加上英國財政穩定看起來是主要原因。」

韓特周一撤銷特拉斯政府提出的財政計畫，試圖挽回投資人的信心，政策急轉彎幫助提振風險資產，美股也在高盛、嬌生等企業公布強勁財報後上漲。

另外，英國央行周二宣布從 11 月 1 日開始出售政府公債，較原定時間還要晚一天，避免和政府發布財政聲明撞期。為了緩解減稅計畫在金融市場引發的動盪，英國央行上月宣布啟動緊急購債計畫，並延後原定 10 月 6 日至 10 月 31 日實施的量化緊縮 (QT)。

隨著歐元區經濟情緒改善，歐元上漲 0.21% 至 0.9860 美元，為近兩周高點。

經濟數據顯示，9 月歐元區 ZEW 經濟景氣指數自 8 月的 - 60.7 小幅上升至 - 59.7，優於市場預期。

然而，市場分析認為，歐元區局勢在冬季之前依然緊張，雖然天然氣價格已自 8 月高點回落至少六成，但目前的價格水平對歐洲企業來說仍是一大壓力，且情況可能隨著時序步入冬季而出現惡化，因此歐元多頭能否找到充分的催化劑持續反彈，仍有待觀察。

因缺乏央行實質干預跡象，日元延續貶勢，兌美元匯率下跌 0.18% 至 149.23 日元兌 1 美元，續刷 32 年新低，且逼近 150 的重要心理關卡。

Brown 認為，日本央行可能會進行干預行動，但相較於交易水平，當局似乎更關心日元匯率的貶值速度。

受高於預期的通膨數據支撐，紐元漲 0.8% 至 0.5686 美元，該數據增加了央行進一步升息的押注。澳幣小漲 0.3% 至 0.6350 美元，

截至台灣時間周三 (19 日) 約 6:00 價格：